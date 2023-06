Baldur's Gate 3 est bien parti pour décrocher la mâchoire lors de sa sortie estivale. Même après avoir poncé l'early access, l'ami Camille est ressorti de la dernière preview en prenant une sacré claque. « Très clairement le jeu a toutes les cartes en main pour s'imposer comme le maitre incontesté du RPG puisant son inspiration dans le jeu de rôle papier, au même titre que Divinity Original Sin 2 en son temps ».

Mais avant d'enflammer les amateurs de RPG et de jeu de rôle papier, le jeu de Larian Studios a fait monter la hype au Summer Game Fest 2023. Au programme, une bande-annonce inédite et une grande révélation. Attention spoiler si vous ne voulez absolument rien savoir !

Jason Isaacs, Lucius Malefoy d'Harry Potter, dans Baldur's Gate 3 (spoiler)

Après avoir dévoilé sa date de sortie - le 31 août 2023 sur PS5 et PC - et un collector sur lequel nous allons revenir, Baldur's Gate 3 a fait l'honneur de sa présence au Summer Game Fest 2023. Et quelle présence ! À travers un trailer dantesque, les développeurs ont annoncé l'implication de Jason Isaacs. L'acteur britannique qui campe l'antagoniste Lucius Malfoy dans la franchise Harry Potter.

Et tenez-vous bien, il jouera un... méchant ! Ce sera d'ailleurs LE méchant, nommé Lord Enver Gortash, de Baldur's Gate 3 aux côtés du général Ketheric Thorm. Un personnage qui sera incarné par J.K. Simmons (Spider-Man: No Way Home, Whiplash). Un casting de vilains très solide donc. « Après la récente disparition du Duc Gardecorbeau, la ville de Baldur's Gate s'est tournée vers Lord Enver Gortash, le créateur des Gardes d’Acier, des guerriers magiques créés pour défendre la ville. En tant que nouveau protecteur de Baldur's Gate, Gortash est l'une des figures les plus puissantes de la ville » explique Larian Studios.

L'embauche d'acteurs d'Hollywood pour Baldur's Gate 3, et particulièrement celle de Jason Isaavs, permet d'apporter une nuance supplémentaire selon les équipes. « Les talents d'acteur d'Isaacs apporteront en tant qu'antagoniste principal du jeu une nuance supplémentaire aux résidents de la ville tentaculaire de Baldur's Gate, où il est déjà difficile de distinguer ses alliés de ses ennemis ».

Un collector avec une superbe statuette

À sa sortie, Baldur's Gate 3 sera disponible en version classique ou collector. Une édition remplie de goodies qui sera vendue 259€. Voici d'ailleurs son contenu :

Un code numérique pour télécharger le jeu (PS5, PC)

Une statuette avec un Drow et un Flagelleur mental (25 cm de hauteur)

Un artbook de 160 pages à couverture rigide

32 stickers

Une carte en tissu de Faerûn

Un D20, un dé à vingt faces en métal gravé

Un porte-clés Têtard en métal également

Des feuilles de personnages en mode D&D

Un booster de cartes Magic the Gathering

Un certificat du jeu

Le collector de Baldur's Gate 3 est déjà en précommande. Il est limité à 25 000, et pour avoir le booster de cartes Magic the Gathering, il faut être réactifs. Les 15 000 premiers l'auront, les autres non. Bonne chance si vous n'avez pas encore succombé à la tentation !