Ce 3 août 2025 marquait en effet deux ans jour pour jour depuis la sortie de Baldur's Gate 3 sur PC. Un événement qui a définitivement fait date pour toute l'industrie, fruit d'un travail tentaculaire de Larian Studios, et qui a amplement mérité son énorme succès critique et commercial ainsi que sa consécration en tant que GOTY 2023 absolu. Swen Vincke, président du studio, a profité de cet anniversaire symbolique à plus d'un titre pour évoquer leur prochain projet apparemment tout aussi ambitieux.

Baldur's Gate 3 a pavé le chemin pour un nouveau chef d'œuvre de Larian Studios

Même si Larian Studios en a officiellement terminé avec la maintenance de Baldur's Gate 3, l'influence de ce chef d'œuvre absolu va définitivement laisser une marque indélébile dans l'esprit de ses développeurs, autant que pour reste de l'industrie et les joueurs. Deux ans après sa sortie, cette superbe aventure dans l'univers de Donjons & Dragons touche encore les fans, notamment grâce à une communauté de moddeurs passionnés. Il jouit également d'une réputation éclatante, avec notamment près de 700 000 évaluations sur Steam, dont 96% positives. Une performance qui n'est clairement pas à la portée de tous.

Sur X.com, Swen Vincke, président de Larian Studios, s'est ainsi fendu d'un message plein d'émotion pour les deux ans de leur dernier chef d'œuvre en date. « C'est incroyable de penser que ça ne fait que deux ans. Ce jeu a véritablement changé nos vis. Baldur's Gate 3 nous a permis de créer notre prochain projet fou. [...] Je peux vous affirmer qu'on travaille dur pour nous assurer que vous allez vous amuser. Beaucoup. Et d'une manière suprenante. Et j'ai tellement hâte de vous en montrer plus, mais il va falloir être patient et nous donner du temps. Mais ça en vaudra carrément la peine ».

Si un studio peut bien réussir à surpasser une réussite critique aussi grandiose que Baldur's Gate 3, c'est bien Larian Studios. Et cette nouvelle déclaration de Swen Vincke à propos de leur prochain jeu ne fait que nous faire frémir d'impatience d'en apprendre plus. Naturellement, les bonnes choses demandent beaucoup de temps, et on surveille tout cela de très près.

Source : Swen Vincke sur X.com