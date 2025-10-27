Bien que Larian Studios ait refermé la page sur Baldur's Gate 3, une dernière surprise pourrait bien se dévoiler pour le plus grand plaisir de millions de joueuses et joueurs.

Il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Baldur's Gate 3, le jeu de l'année 2023, a été acclamé unanimement par sa richesse, sa profondeur et son dépoussiérage du C-RPG. Pour autant, beaucoup n'ont encore pas mis la main sur ce titre qui a véritablement marqué un précédent sur le marché vidéoludique. Toutefois, cela pourrait bientôt changer si on en croit les dernières rumeurs.

Une nouvelle ère pour Baldur's Gate 3 ?

Baldur's Gate 3 a eu le privilège d'un long suivi, entre son accès anticipé, puis les différentes mises à jour majeures qui ont continué d'augmenter son contenu après sa sortie. Mais les équipes de Larian Studios ne pouvaient pas se concentrer éternellement sur le jeu. Elles se tournent dorénavant vers l'avenir, ayant même laissé le développement de la suite de la franchise à d'autres. Pour autant, elles pourraient bien avoir une dernière surprise en réserve.

C'est l'insider NateTheHate, spécialisé dans l'actualité vidéoludique et souvent juste dans ses prédictions, qui en parle. Sur son compte X (anciennement Twitter) qu'il déclarait il y a une semaine avoir « entendu quelque chose à propos de Baldur's Gate 3 sur Nintendo Switch 2 ». Cependant, il ne souhaitait pas trop s'avancer sur cette rumeur, préférant corroborer les informations avant d'en parler davantage. Mais selon une réponse accordée à un internaute vendredi dernier, il affirme qu'il aura des nouvelles « bientôt ».

Pour l'heure, rien n'est donc encore garanti quant à un projet de portage de Baldur's Gate 3 sur la dernière machine de Nintendo. Néanmoins, ces premiers échos laissent confiants. De fait, le jeu est initialement sorti sur PC, puis sur consoles PS5 et Xbox Series X|S. Si la Switch 2 en a assez dans le ventre, elle pourrait tout à fait accueillir le titre de Larian Studios. D'autant plus que la fonctionnalité « souris » de ses Joy-Con 2 se prêterait bien à un C-RPG comme lui. Enfin, il est bon de rappeler que plusieurs opus de la franchises sont disponibles sur la précédente Switch et donc rétrocompatible sur la nouvelle. Il s'agirait alors de compléter le catalogue de l'eShop avec cette potentielle version du jeu.