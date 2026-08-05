Pour célébrer le troisième anniversaire de Baldur’s Gate 3, Larian Studios a partagé des statistiques sur les actes des joueurs, et certains sont clairement d’horribles personnes.

Quand on a donné vie à un phénomène de l’ampleur de Baldur’s Gate 3, il est forcément difficile de passer à autre chose. Bien sûr, Larian Studios a déjà commencé à le faire en refusant de travailler sur Baldur’s Gate 4 pour pouvoir revenir à son premier amour : Divinity. Mais cela ne veut pas dire que le studio belge a totalement tourné le dos à sa communauté, qu’il n’hésite pas à exposer avec des statistiques aussi vertigineuses qu’inattendues, mais surtout passionnantes. Des statistiques qui révèlent le meilleur comme le pire des joueurs de Baldur’s Gate 3.

Larian partage d’amusantes statistiques sur Baldur’s Gate 3

C’est en effet devenu une tradition pour le studio : chaque année, alors que l’on célèbre l’anniversaire de la sortie du jeu sur PC, Larian nous gratifie d’un thread dévoilant certaines des statistiques enregistrées par ce dernier pour les « vilains geeks passionnés de chiffres ». L’occasion alors, notamment, d’apprendre que pour plus de 13 000 nouveaux mods enregistrés, les joueurs de Baldur’s Gate 3 en ont téléchargé pas moins de 500 millions. Mais le plus intéressant réside surtout dans les données les loufoques.

Sur plus de 20 millions de joueurs et au moins autant de parties au minimum, par exemple, Larian nous apprend que le Nutbuster n’a été utilisé comme arme dans la Crèche que dans deux combats, tandis que le Poo-Scraper n’a quant à lui été utilisé que 4 fois en combat au cours de l’Acte 3. « Certains d’entre vous ont affronté l’Absolu avec les armes les plus puissantes, d’autres ont décidé de se présenter à un combat contre un cerveau géant avec un plateau de charcuterie », s’amusent alors les créateurs de Baldur’s Gate 3.

Dans la même idée, il apparaît que 34 204 joueurs ont décidé d’abuser de la boisson avant d’engager le combat dans les Terres maudites par l’Ombre, la Ville basse et la Croisée du Wyrm à l’aide de la massue Punch-Drunk Bastard. Visiblement inquiets à l’idée de perdre leur progression, une poignée de joueurs auraient réalisé plus de 560 sauvegardes manuelles en une seule partie de Baldur’s Gate 3, quand une poignée encore plus restreinte serait montée jusqu’à 1 400 sauvegardes rapides. « Tout va bien de votre côté ? », s’interroge alors Larian.

Les joueurs débattent sur les actes horribles commis par les autres

Et l’on pourrait partager encore bien d’autres statistiques dans le genre, le studio ayant été plutôt généreux en la matière. En voici la preuve avec quelques exemples supplémentaires, directement issus du thread des créateurs du jeu :

Le Sang de Lathandre a été utilisé un total de 670 474 592 fois en combat dans la Crèche

Moins de 1% des joueurs de Baldur’s Gate 3 ont récolté plus de 180 000 pièces d’or au cours d’une même partie

De la même manière, moins de 1% des joueurs en ont dépensé plus de 120 000 au cours d’une seule partie

De leur côté, 1% des joueurs ont récolté plus de 4 000 vivres dans leur inventaire, quand 5% en avaient plus de 2 000 avant de prendre un long repos

114 joueurs ont décidé de jouer à Baldur’s Gate 3 au format 1:1, tandis que 9 008 y ont joué au format 9:16

Enfin, parce que nous avons voulu garder le meilleur pour la fin, Larian a évidemment révélé quels sont les PNJ ayant le plus rencontré la mort dans la partie des joueurs :

Zevlor : 12.31 millions de fois

Rolan : 8.62 millions de fois

Isobel : 7.20 millions de fois

Volo : 4.62 millions de fois

Barcus : 2.66 millions de fois

Alfira : 2.62 millions de fois

Et autant dire que cela n’a pas manqué de déclencher de houleux débats au sein de la communauté, qui s’est parfois offusquée de voir le nombre de joueurs ayant tué leur petit préféré. « VOLO ?? LES GENS ONT TUÉ MON GARS SÛR ?? », a par exemple déploré l'une d'elles. C’est aussi ça, la beauté des statistiques.

Source : Larian Studios