Baldur’s Gate 3 s’est imposé sans mal comme l’un des succès les plus retentissants de ces dernières années. Fréquentation record, toujours solide même après plusieurs années, chiffres de ventes inespérés, récompenses innombrables… Le CRPG restera dans les annales du jeu vidéo. Si Larian Studios a décidé de s’en éloigner afin de préserver la créativité de ses équipes (quoique l’affaire de l’IA ait récemment terni le tableau), Hasbro, détenteur des droits de la licence, nourrit de grands projets pour cet univers. Un Baldur’s Gate 4 devrait voir le jour tôt ou tard avec un nouveau développeur, mais d’ici là, le géant américain entend poursuivre l’histoire autrement et cela risque de faire déchanter celles et ceux qui ont aimé le jeu.

Une série Baldur's Gate 3 officialisée par HBO

C’était une surprise que l’on n’avait pas spécialement vue venir. Après The Last of Us et Chernobyl, Craig Mazin s’apprête à s’attaquer à un monument du jeu de rôle occidental. Le scénariste et showrunner américain développera ainsi une adaptation télévisée de Baldur’s Gate 3 pour HBO. Une série qui ne se contentera pas de transposer le jeu de Larian Studios à l’écran, mais qui ambitionne d’en prolonger directement le récit, juste après les événements finaux du jeu. Certains personnages emblématiques de BG3 feront ainsi leur retour, épaulés par de nouveaux visages conçus spécialement pour cette adaptation et qui en seront au centre.

Dans la plus pure tradition d’une campagne de Donjons & Dragons, l’histoire devrait débuter avec un nouveau casting de personnages peu puissants, amenés à évoluer jusqu’à accomplir l’inattendu. Mazin n’exclut cependant pas de faire intervenir des figures majeures du jeu, lui qui souhaite collaborer avec Neil Newbon (Astarion), Samantha Béart (Karlach) ou encore Jennifer English (Ombrecoeur), d’une manière ou d’une autre.

Contrairement à The Last of Us, la série Baldur’s Gate 3 ne sera donc pas une adaptation au sens strict. D’après les informations de Deadline, elle prendra place immédiatement après la fin du jeu, dans un monde encore marqué par la destruction partielle de la cité de Baldur’s Gate. Une décision qui soulève d’emblée plusieurs questions : quel épilogue sera retenu comme canon ? Le joueur incarnait-il un Tav ou un Sombres Pulsions ? Et surtout, quel sort la série réservera-t-elle aux compagnons, dont les destins peuvent radicalement varier selon les choix effectués en jeu ? Une prise de risque particulièrement casse-gueule, tant la série devra tenter de préserver l’équilibre délicat entre liberté du joueur, respect de ses choix et narration imposée.

Karlach pourrait être de retour dans la série Baldur's Gate 3

Le créateur de la série The Last of Us aux commandes

Et comme si cette série Baldur’s Gate 3 n’était pas déjà sur une pente glissante, notamment en raison de l’implication de Craig Mazin, dont le travail sur la saison 2 de The Last of Us continue de faire grincer des dents, Geoff Keighley a confirmé que Larian Studios n’était aucunement impliqué dans le projet. La série réunira malgré tout une équipe étroitement liée à l’écosystème Donjons & Dragons. Outre Mazin, qui officiera comme créateur, scénariste, producteur exécutif et showrunner (la totale), on retrouve Jacqueline Lesko, Cecil O’Conner et Gabriel Marano d’Hasbro Entertainment. Chris Perkins, figure bien connue des fans de D&D et responsable de la narration chez Hasbro, interviendra quant à lui comme consultant.

Malgré les nombreuses craintes déjà exprimées par les joueurs, Craig Mazin promet une adaptation qui transpire la passion. Il revendique plus de 1000 heures passées sur Baldur’s Gate 3, une run bouclée en mode Honneur, ainsi que quinze années de pratique de Donjons & Dragons en tant que Maître du Jeu.

Je suis un fan inconditionnel de D&D et de la manière brillante dont Swen Vincke et son équipe talentueuse l’ont adapté. J’ai hâte d’aider à donner vie à Baldur’s Gate et à tous ses incroyables personnages avec autant de respect et d’amour que possible. Je suis profondément reconnaissant envers Gabe Marano et son équipe chez Hasbro de m’avoir confié cette licence extrêmement importante

Source : Deadline