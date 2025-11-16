Un joueur a récemment dévoilé un secret caché sous notre nez depuis le début dans Baldur's Gate 3, mais que beaucoup d'autres avaient pourtant jusque-là raté.

Même deux ans après sa sortie, Baldur's Gate 3 n'a pas encore fini de surprendre tant le chef d'œuvre de Larian Studios est tentaculaire. Qu'il s'agisse d'interactions insoupçonnés ou d'éléments d'histoire demandant des conditions très spécifiques pour se dévoiler, on pourrait se perdre des centaines d'heures dans les Royaumes Oubliés et encore rater certaines choses. Tel est le cas pour un élément présent dès le début du jeu, mais qui a visiblement échappé à de nombreux joueurs.

Un coquillage bien caché sur la plage du début de Baldur's Gate 3

Via une publication sur Reddit, Sweaty_Gith a récemment dévoilé à de nombreux joueurs de Baldur's Gate 3 ayant réagi à son post un élément qu'ils avaient visiblement manqué, malgré parfois plusieurs parties à leur actif. Pourtant, celui-ci se trouve dès le premier acte du jeu, plus précisément sur la plage où notre personnage échoue après le prologue sur le nautiloïde.

Intuitivement, la plupart des joueurs quittent presque immédiatement cette plage, rencontrent Ombrecœur et poursuivent l'aventure épique qui les attend. Sauf que Larian Studios avait envisagé que d'autres essaient d'effectuer un long repos directement en se réveillant sur la plage, alors que notre personnage n'en a pas besoin. Comme à l'occasion de la plupart des longs repos dans Baldur's Gate 3, cela offre toutefois une cinématique unique pour chaque personnage, qu'il s'agisse de notre avatar ou de démarrer une partie avec Ombrecœur, Karlach, Lae'zel, Astarion, Wyll, Gale, ou même un personnage Sombres Pulsions.

Une fois encore, Baldur's Gate 3 impressionne par la profondeur et le jusqu'auboutisme dont a fait preuve Larian Studios pour nous délivrer son plus grand chef d'œuvre et GOTY 2023 absolu. Cela laisse rêveur quant à ce que le joyeux studio belge nous réserve pour ses prochaines créations, qui seraient à les en croire encore plus ambitieuses. Il faudra toutefois faire preuve d'énormément de patience pour en voir la couleur.

Source : Reddit