Pas une semaine ne passe sans que Baldur's Gate 3 ne fasse parler de lui. C'est bien simple d'après plusieurs experts du milieu, le RPG pourrait redéfinir les limites du genre. Le titre semble très complet et profond et il devait proposer de nombreuses possibilités aux joueurs, dont l'une particulièrement hardcore. C'est en fait toute une scène qui pourrait choquer les joueurs.

Une scène choquante dans Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 comprend donc une séquence dans laquelle les joueurs peuvent choisir parmi diverses méthodes de torture lorsqu'ils tentent d'extraire des informations d'un prisonnier. Eh oui, vous allez pouvoir assister et même participer à de la torture. C'est via le classement ESBR (équivalent PEGI) que l'on peut apprendre la nouvelle :

Dans une séquence, les joueurs font des choix de dialogue pour déterminer la méthode de violence à suivre lors de l'extraction d'informations d'un prisonnier

Dans les détails il serait possible d'enlever un ongle de pied ou encore d'user d'un tisonnier chaud sur la cuisse du personnage. Tout un programme qui rappelle les pires heures de l'inquisition espagnole ou de Guantánamo (au choix). De plus, la classification ESRB de Baldur's Gate 3 décrit une variété de séquences assez gores allant de "une femme éventrée, avec les entrailles exposées" à "le cerveau exposé d'un personnage extrait de son crâne". C'est tout de même peu ragoutant et on espère que ca sera amené de manière intelligente en jeu sans que cela devienne morbide simplement pour choquer.

De la violence... et du sexe

À la violence vient s'adjoindre aussi le sexe puisqu'en plus de la fameuse scène choquante avec un ours, le jeu inclut de nombreuses scènes de nudités et de sexualités entre humains.

Des personnages avec des seins, des fesses et des organes génitaux exposés. Une poignée de séquences montrent des personnages seins nus se livrant à une brève activité sexuelle

Souvent, les actes sexuels sont représentés hors écran ou avec des angles de caméra obscurcis. On devrait donc être assez loin de la pornographie même si on s'approche tout même de l'érotisme pur. Enfin, pour ne rien gâcher, l'ESRB décrit également différents cas de langage grossier. Car que serait un RPG sans une bonne insulte au détour d'un dialogue ?

Pour mémoire, Baldur's Gate 3 est prévu pour le 3 aout sur PC et le 6 septembre sur PS5 avec une sortie sur Xbox Series encore plus tardive.

Que pensez-vous de l'ajout d'une scène de torture et de la violence du RPG ?