Comme des millions d'autres joueurs, vous avez adoré Baldur's Gate 3 à sa sortie ? Nombreux sont les titres qui convoitent son trône depuis plusieurs années, en essayant de réinventer la roue à leur manière. C'est par exemple le cas de la suite de ce RPG tactique très apprécié, attendue pour le mois de mars. Et justement, il se pourrait bien que ce jeu ose quelque chose que Larian n'a pas fait.

Sorti quelques mois avant que le mastodonte Baldur's Gate 3 ne rafle tout sur son passage, Solasta: Crown of the Magister était lui aussi un RPG inspiré des règles de Donjons & Dragons. Le jeu a été imaginé par des anciens d'Amplitude Studios, désireux de créer une expérience fidèle au livre de règles de D&D, avec une retranscription très précise des mécaniques tactiques. Sa suite Solasta II doit arriver le mois prochain, et entend bien pousser cette ambition encore plus loin.

Solasta II, le Baldur's Gate à la française ?

Un communiqué publié ce 10 février par le studio Tactical Adventures s'attarde sur certaines précisions mécaniques à attendre du côté des règles de Solasta II. On peut notamment y lire de nombreuses précisions au sujet des règles de Donjons & Dragons, plus précisément de son cinquième livre de règles. Contrairement au RPG de Larian Studios, Solasta II entend davantage développer l'action de Préparation, centrale dans le cinquième livre de règles de D&D.

« On aimerait beaucoup faire dans Solasta II exactement comme dans la version officielle de D&D », explique le studio français. « Mais il faut reconnaître que ce serait assez compliqué à jouer». A la place, l'action de Préparation pourra servir à anticiper certains mouvements adverses ou alliés durant les combats. Elle s'appliquera d'ailleurs également aux sorts individuels.

Cela signifie qu'il sera déjà possible de préparer des sorts de dégâts (à distance ou en mêlée) qui se déclencheront quand un ennemi rentre dans notre champ de vision. Mais également des sorts individuels, comme un sort de soin si un allié s'approche. Tactical Adventures explique qu'il sera même possible de faire des combos de préparation. Lancer automatiquement un sort de soin, puis une boule de feu, puis un coup de dague à l'approche d'un ennemi, par exemple. Une densité mécanique dans laquelle même Baldur's Gate 3 ne s'est pas aventuré.

Tout cela est prévu pour la sortie de l'accès anticipé de Solasta II, le 12 mars prochain sur Steam. Mais l'équipe précise que la version finale permettra également de préparer des sorts plus larges, comme des attaques de zone.

Source : PCGamer