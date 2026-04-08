À l'origine le produit de deux jeux légendaires de BioWare, Baldur's Gate 3 a été mis entre les mains de Larian Studios après sa magistrale série Original Sin pour donner le chef d'œuvre qu'on connaît, relançant grandement dans l'exercice l'intérêt autour des C-RPG « old-school » et des adaptations vidéoludiques des règles de Donjons & Dragons. Avant lui, un autre descendant direct de la licence de BioWare avait fait des émules à sa sortie en 2015 : Pillars of Eternity. 11 ans plus tard, le studio Obsidian Entertainment se fend d'une mise à jour d'envergure qui apporte d'importants changements à cette autre pointure du genre après une longue période de test.

Un pilier du C-RPG précurseur de Baldur's Gate 3 se met à la page

Après avoir sorti l'année dernière Avowed, l'accès anticipé de Grounded 2 et The Outer Worlds 2, Obsidian revient de nouveau sur l'un de ses plus grands jeux, qui se voulait à l'époque un enfant spirituel des légendaires Baldur's Gate de BioWare avec Pillars of Eternity. Ce titre en reprenait en effet tous les codes, dont l'angle de caméra et le gameplay à base de combats en temps réel avec pause tactique. 11 ans plus tard, Obsidian lui propose ainsi une cure de jouvence en faisant quitter de sa bêta une importante mise à jour.

Celle-ci apporte notamment à Pillars of Eternity une fonctionnalité très populaire auprès des amateurs de C-RPG aujourd'hui : la possibilité de gérer les combats au tour par tour. Il rejoint ainsi d'autres grands C-RPG de ces dernières années embrassant ce gameplay comme Baldur's Gate 3 de Larian Studios ou la série des Pathfinder d'Owlcat Games. En plus des combats au tour par tour, cette mise à jour de Pillars of Eternity ajoute plusieurs fonctionnalités comme les tours libres, des actions gratuites plus intuitives, un rythme plus soutenu dans les combats, et la possibilité de basculer librement du mode Temps Réel au Tour par Tour pour plus de fluidité.

Grâce à cette mise à jour, Pillars of Eternity se place donc comme une belle alternative à Baldur's Gate 3 si vous ne l'aviez jamais essayé ou si le titre de Larian vous a transmis le virus des C-RPG à l'ancienne. À noter toutefois que cette mise à jour est pour l'instant en beta publique, Obsidian travaillant sur le peaufinage de l'ensemble avant le déploiement d'une version complète à une date encore indéterminée.

Source : Obsidian Entertainment