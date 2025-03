Alors que Baldur's Gate 3 doit bientôt recevoir son très attendu (mais hélas ultime) patch 8, un autre grand RPG adaptant les règles de Donjons & Dragons s'est tout fraîchement fendu d'une mise à jour majeure, dix ans jour pour jour après sa sortie initiale, pour se remettre un peu à la page. On le considère d'ailleurs, et à raison, comme la suite spirituelle deux deux premiers jeux de BioWare qui ont marqué le monde du C-RPG de leur illustre empreinte, mais avec une formule considérée aujourd'hui comme passée de date.

Une mise à jour anniversaire majeure pour un excellent prédécesseur de Baldur's Gate 3

Le 26 mars 2015, Obsidian Entertainment régalait les fans de C-RPG et de Donjons & Dragons d'un certain Pillars of Eternity. Celui-ci nous proposait un univers fantasy tout nouveau et original, qui s'inspirait grandement du gameplay des illustres jeux Baldur's Gate de BioWare. Obsidian y ajoutait toutefois sa touche personnelle avec une histoire passionnante, des choix cornéliens, et des compagnons aussi attachants que complexes. Pour rappel, c'est dans cet univers que se plaçait tout récemment l'Action-RPG Avowed, du même studio.

10 ans tout pile après sa sortie, l'un des plus convaincants héritiers des premiers Baldur's Gate s'offrait donc récemment une importante mise à jour. Celle-ci apporte « de nombreux correctifs et améliorations sur les graphismes, le combat, les quêtes, et bien plus encore ». L'idée était notamment de moderniser un peu cette formule qui, même 10 ans plus tôt, proposait un aspect très « old-school » pas forcément accessible à tout le monde. Entre autres changements majeurs notables, nous avons notamment enfin un système de combat au tour par tour, au lieu des seuls combats en temps réel avec pause tactique.

Rien que cela devrait grandement aider les joueurs curieux d'essayer Pillars of Eternity, mais rebutés par la formule originale. Le titre se rapproche ainsi un peu plus de Baldur's Gate 3, qui a dès sa sortie en early access pris le parti de proposer exclusivement des combats au tour par tour (sauf à passer par des mods). Le titre d'Obsidian reçoit également tout un tas de correctifs sur divers bugs jamais résolus, et des améliorations tant graphiques qu'au niveau de l'interface, pour se mettre à la page et fêter comme il se doit ses dix ans. Vous trouverez tout cela plus en détail sur une page dédiée aux notes de la mise à jour 1.3.8.0.87535 du jeu sur les forums d'Obsidian.

Source : Obsidian