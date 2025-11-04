10 ans après sa sortie, ce gros concurrent et même précurseur de Baldur's Gate 3 s'offre une belle mise à jour surprise qui apporte notamment une fonctionnalité majeure.

À l'origine une licence légendaire de BioWare, Baldur's Gate 3 a été repris par Larian Studios pour donner le chef d'œuvre qu'on connaît, relançant grandement dans l'exercice l'intérêt autour des C-RPG « old-school » et des adaptations vidéoludiques des règles de Donjons & Dragons. Avant lui, un autre descendant direct du Baldur's Gate de BioWare avait fait des émules à sa sortie en 2015 : Pillars of Eternity. 10 ans plus tard, le studio Obsidian Entertainment se fend d'une mise à jour d'envergure qui apporte d'importants changements à cette autre pointure du C-RPG.

Un ancêtre de Baldur's Gate 3 se remet au goût du jour

Après avoir sorti cette année Avowed, l'accès anticipé de Grounded 2 et The Outer Worlds 2, Obsidian revient à l'un de ses plus grands jeux, qui se voulait à l'époque un enfant spirituel des légendaires Baldur's Gate de BioWare avec Pillars of Eternity. Ce titre en reprenait en effet tous les codes, dont l'angle de caméra et le gameplay à base de combats en temps réel avec pause tactique. 10 ans plus tard, Obsidian lui propose une cure de jouvence via une importante mise à jour.

Celle-ci apporte notamment à Pillars of Eternity une fonctionnalité très populaire auprès des amateurs de C-RPG : la possibilité de gérer les combats au tour par tour. Il rejoint ainsi d'autres grands C-RPG de ces dernières années embrassant ce gameplay comme Baldur's Gate 3 de Larian Studios ou la série des Pathfinder d'Owlcat Games. En plus des combats au tour par tour, cette mise à jour de Pillars of Eternity ajoute les fonctionnalités suivantes :

Tours libres : Tous les tours se calent la vitesse globale du personnage, ce qui améliore l’intérêt du mode Temps réel avec pause et ses attributs.

: Tous les tours se calent la vitesse globale du personnage, ce qui améliore l’intérêt du mode Temps réel avec pause et ses attributs. Actions gratuites plus intelligentes : Changer d’arme, boire des potions ou activer des options sont désormais des actions gratuites. Chaque action gratuite se limite à une par tour et par type.

: Changer d’arme, boire des potions ou activer des options sont désormais des actions gratuites. Chaque action gratuite se limite à une par tour et par type. Rythme plus soutenu : La létalité des combats augmente drastiquement, tant pour les ennemis que pour les joueurs, afin de rendre les affrontements plus intenses et percutants.

: La létalité des combats augmente drastiquement, tant pour les ennemis que pour les joueurs, afin de rendre les affrontements plus intenses et percutants. Flexibilité des modes : il est possible de choisir le mode Tour par tour en même temps que la difficulté lors du lancement d’une nouvelle partie, ou basculer librement entre le mode Temps réel avec pause et le mode Tour par tour dans les options du jeu.

Grâce à cette mise à jour, Pillars of Eternity se place donc comme une belle alternative à Baldur's Gate 3 si vous ne l'aviez jamais essayé ou si le titre de Larian vous a transmis le virus des C-RPG à l'ancienne. À noter toutefois que cette mise à jour est pour l'instant en beta publique, Obsidian travaillant sur le peaufinage de l'ensemble avant le déploiement d'une version complète à une date encore indéterminée.

Source : Site officiel de Pillars of Eternity