Tant avant qu'après la sortie de Baldur's Gate 3, Larian Studios s'est fait un point d'honneur à chouchouter l'ensemble de ses joueurs. Le dernier exemple en date en la matière est l'arrivée du très attendu patch 8, tout d'abord via un stress test. Celui-ci ajoute énormément de nouveautés au GOTY 2023 absolu, dont 12 nouvelles sous-classes, un mode photo et le cross-play entre PC et consoles. Il en profite également pour intégrer une fonctionnalité que beaucoup de joueurs ne pensaient pas voir arriver un jour, en raison des nombreux défis techniques qu'elle présentait.

Un patch 8 de Baldur's Gate 3 qui comble toutes les attentes

Initialement déployé accidentellement sur PS5, le stress test du patch 8 de Baldur's Gate 3 est finalement officiellement sorti sur PC, PS5 et Xbox Series le 28 janvier. Comme il s'agit très certainement du dernier patch d'une telle envergure, Larian Studios s'est sérieusement retroussé les manches pour gâter absolument tous les joueurs. Les grands gagnants de l'opération sont notamment les joueuses et joueurs Xbox Series S, puisqu'il introduit enfin pour eux la possibilité pour eux de jouer en écran scindé.

L'intégration de cette fonctionnalité avait pour rappel engendré d'importants retards pour la version Xbox Series de Baldur's Gate 3. La faute principalement à la fiche technique plus modeste de la Series S. Pour ne pas pénaliser les possesseurs d'une Series X, le titre est sorti sur les consoles de Microsoft en décembre 2023, mais le studio a fait le choix de faire l'impasse sur l'écran scindé sur Series S. Comme on dit cependant : mieux vaut tard que jamais, puisqu'il est maintenant enfin possible de jouer au jeu en écran scindé sur cette dernière.

Compte tenu de cette version stress test du patch 8 de Baldur's Gate 3, il faut cependant impérativement s'inscrire via ce lien pour en essayer les ajouts. Pour l'heure, on ne sait pas encore exactement quand la mise à jour sera officiellement déployée. On espère que cela devrait être l'affaire de quelques semaines, tout au plus. Après cela, Larian Studios devrait enfin dire adieu à Baldur's Gate 3, pour se consacrer pleinement à ses futurs jeux.

Source : Site officiel de BG3