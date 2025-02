Pour l'heure, le patch 8 de Baldur's Gate 3 est encore en phase de stress test sur PC et consoles. Pour y accéder, il faut au préalable demander une inscription en passant par ce lien. Des joueurs ont ainsi découvert que Larian Studios avait encore gardé quelques atouts dans sa manche parmi la myriade de nouveautés que cette mise à jour comprend. Pour en parler, nous risquons cependant de massivement SPOILER une partie de l'histoire du jeu. N'allez donc pas plus loin si vous n'y avez pas joué (et foncez sur le GOTY 2023 absolu, vous ne le regretterez pas).

Des secrets vilainement gardés autour du patch 8 de Baldur's Gate 3

Dans sa communication autour du patch 8 de Baldur's Gate 3, Larian Studios nous gâtait déjà de nombreux ajouts. Nous avons notamment 12 nouvelles sous-classes, le cross-play, un mode photo poussé et enfin la très attendue coopération en écran scindé sur Xbox Series S. Mais ce n'était visiblement pas encore tout ce qu'il apportait. Des joueurs inscrits au stress test de cette mise à jour majeure ont en effet découvert d'autres changements passés sous silence. C'est ici que nous entrons dans le terrain très glissant des SPOILERS, vous voilà dument avertis.

Il s'agirait en l'occurrence d'une toute nouvelle fin avec deux variantes, s'adressant spécifiquement à des parties de Baldur's Gate 3 où l'on décide d'être maléfique. Cette nouvelle fin a lieu une fois que notre personnage prend le contrôle du cerveau vénérable. Il serait alors question de pouvoir s'arracher la larve, mais laisser nos compagnons et les autres victimes des illithids sous notre joug tyrannique. Une variation nous offre la possibilité de les épargner de ce sort, et l'autre de les laisser souffrir avec cet hôte indésirable dans le cerveau. Vous pouvez voir le résultat via la vidéo ci-dessous.

En réalité, cette fin était déjà présente dans Baldur's Gate 3 depuis quelques mois, mais n'était pas accessible en jouant normalement. Il semblerait donc que Larian Studios ait profité du patch 8 pour la rendre disponible aux joueurs les plus cruels de Faerûn. Cela rejoint en tout cas l'initiative des développeurs d'offrir plus de fins à son dernier chef d'œuvre en date via de précédentes mises à jour majeures post-lancement, dont un véritable épilogue, ainsi que plus de fins pour les parties tournées vers le côté obscur de la Trame.

Source : Hyperspace Towel sur YouTube