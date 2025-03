La fin de l'aventure approche malheureusement à grands pas pour Larian Studios sur Baldur's Gate 3. Une fois l'énorme patch 8, en phase de stress test depuis fin janvier 2025, officiellement déployé, le titre ne recevra en effet plus de mises à jour d'une telle envergure. Histoire de faire monter l'engouement autour de ce véritable chant du cygne, le studio s'est fendu de vidéos de gameplay pour les 12 sous-classes qui vont rebattre les cartes et potentiellement motiver les troupes à relancer une partie à la sortie du patch 8. Après celles du Combattant, du Paladin, du Moine et du Ranger, place donc ici à celles du Roublard, de l'Ensorceleur, de l'Occultiste et du Magicien.

Dernier aperçu du patch 8 de Baldur's Gate 3 avant sa sortie officielle

En plus d'une nouvelle sous-classe par classe, le patch 8 de Baldur's Gate 3 ajoutera pour rappel un mode Photo, le crossplay entre PC et consoles, et la coopération en écran scindé sur Xbox Series. Conscient du fait que l'ajout de nouvelles sous-classes est l'un de ses éléments les plus excitants, Larian Studios nous présente donc via la vidéo ci-dessous du gameplay pour la Fine Lame, la Magie des Ombres, la Lame Maudite et le Chantelame à venir. Pour rappel, il s'agit de sous-classes officielles de Donjons & Dragons, avec des compétences proprement uniques.

La Fine Lame apporte notamment au Roublard de Baldur's Gate 3 un gameplay de duelliste sournois, avec des coups bas comme envoyer du sable dans le visage de ses adversaires, ou diverses techniques de combat jouant sur son agilité. La Magie des Ombres collera également bien à une partie maléfique pour l'Ensorceleur en manipulant les ténèbres, en défiant la mort et en invoquant un terrible molosse d'ombre. L'Occultiste devient de son côté un redoutable combattant au corps-à-corps doublé d'un nécromancien avec la Lame Maudite et son pacte lui permettant d'invoquer de puissantes armes magiques, qui maudissent tout ce qu'elles touchent. De même pour le Magicien avec la sous-classe Chantelame, en mélangeant magie et combat au corps-à-corps pour un gameplay radicalement différent.

Cette vidéo marque la fin de la série visant à présenter les 12 sous-classes à venir dans le patch 8 de Baldur's Gate 3. Si l'on en croit Larian Studios, cela signifie que le déploiement officiel de la mise à jour ultime du jeu ne devrait pas tarder à suivre. Nous ne manquerons bien sûr pas de vous en informer en temps voulu.

Source : Larian Studios sur YouTube