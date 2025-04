C'est une nouvelle quelque peu douce-amère que nous donne aujourd'hui Larian Studios à propos de Baldur's Gate 3. Disponible en version stress test depuis fin janvier, le fameux patch 8 est enfin officiellement disponible. Comme à l'accoutumée, il apporte de nombreux ajouts très demandés, ainsi que de nouvelles sous-classes pour nous donner envie de replonger dans le monde magique de Faerûn. Mais cela marque aussi malheureusement la fin de mises à jour de cette ampleur, le joyeux studio belge souhaitant maintenant pleinement se tourner vers ses futurs projets. Rappelons malgré tout une dernière fois ce que cet ultime patch du GOTY 2023 absolu lui apporte.

L'ultime et énorme chant du cygne de Larian Studios sur Baldur's Gate 3 enfin dispo

Comme le colossal patch 7 sorti en septembre 2024 et ajoutant notamment le support officiel des mods, le patch 8 de Baldur's Gate 3, enfin officiellement disponible dès maintenant, est extrêmement chargé en nouveautés. On peut notamment citer un mode photo promis depuis plus d'un an, mais aussi le cross-play entre consoles et PC, et enfin l'écran partagé sur Xbox Series S, qui avait tant causé de maux de tête à Larian pour sortir le jeu sur Xbox.

Les nouveautés les plus excitantes qui arrivent avec le patch 8 de Baldur's Gate 3 se trouvent cependant du côté d'une nouvelle sous-classe par classe, chacune tirée de l'extension Donjons & Dragons 5ème édition Tasha's Cauldron of Everything. Soit 12 toutes nouvelles manières de jouer notre personnage ou nos compagnons, avec des capacités uniques. Voici pour rappel la liste de ces 12 nouvelles sous-classes que vous pouvez dès maintenant essayer :

Barbare - Voie des Géants

Barde - Collège du Charme

Clerc - Domaine de la Mort

Druide - Cercle des Étoiles

Ensorceleur - Magie des Ombres

Guerrier - Archer Arcanique

Magicien - Chantelame

Moine - Maître de l'Ivresse

Occultiste - Lame Maudite

Paladin - Serment de la Couronne

Rôdeur - Gardien de la Nuée

Roublard - Fine Lame

Outre ces nouveautés, le patch 8 de Baldur's Gate 3 comprend aussi naturellement son lot d'ajustements et de correctifs, que vous pourrez retrouver dans le détail sur son site officiel, cité en source ci-dessous. À noter enfin que Larian Studios nous donne rendez-vous pour un stream spécialement dédié aux nouveautés du patch 8 de Baldur's Gate 3, qui se tiendra demain à 11 heures (heure de Paris).

