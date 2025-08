Deux ans après la sortie de Baldur’s Gate 3, les équipes de Larian sont fin prêtes à passer à la suite. On le sait, le studio belge travaille d’arrache-pied sur deux nouveaux projets dont l’un sera de grande envergure. La huitième mise à jour majeure de BG3 faisait donc office de baisser de rideau, elle était particulièrement chargée en nouveautés. Cela ne signifie pas pour autant que Larian en a tout à fait fini avec Baldur’s Gate 3. Un petit comité continue de s’assurer du suivi du jeu après le déploiement de ce patch conséquent et des bugs qu'il peut engendrer comme ceux résiduels dont il peine à se débarrasser. Une nouvelle mise à jour a donc été déployée à cet effet.

Une nouvelle mise à jour pour Baldur's Gate 3

L’hotfix 33 de BG3 a ainsi été déployé ce jeudi 31 juillet 2025. Il s'agit donc d'une mise à jour de routine visant à corriger plusieurs bugs, dont certains provoquaient des crashs du jeu, ainsi que plusieurs autres soucis techniques. Avant d’entrer dans le vif du sujet, une bonne nouvelle attend les moddeurs. Ceux qui rencontraient des difficultés pour télécharger leurs créations les plus lourdes sur les serveurs ne devraient plus avoir de problème. Adieu le message d’erreur concernant une soi-disant tâche annulée. Pour le reste, cette mise à jour de Baldur’s Gate 3 se concentre donc principalement sur des bugs en tout genre. Et oui, le bug des portraits des personnages, qui traîne depuis des mois et qui donne l'impression que Lae'zel et Ombrecoeur vienent d’arriver dans une conférence Zoom avec une caméra réglée à la va-vite, devrait appartenir au passé.

Devrait, car le bougre se montre persistant malgré toutes les tentatives de Larian. Cette fois cependant, ça devrait être la bonne. La nouvelle mise à jour de Baldur’s Gate 3 corrige également de nombreux crashs sur toutes les plateformes, et surtout sur Xbox où plusieurs soucis récurrents ont été résolus pour l’occasion. Cela inclut notamment le freeze qui survenait très régulièrement dès que l’on montait de niveau. Parmi les problèmes persistants qui ne le seront plus, votre Sombre Pulsion se souviendra qu’il est amnésique et arrêtera de vous spoiler le jeu, de parler de sa maison, de son « père » et autres sujets de conversation dont il n’est pas censé se rappeler. L’hotfix 33 de Baldur’s Gate 3 est donc disponible en téléchargement dès maintenant sur PC, PS5 et Xbox Series.

Exemple du bug des portraits de Baldur's Gate 3 ©Reddit

Source : Larian