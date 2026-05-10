Depuis que Baldur's Gate 3 a accueilli l'une des fonctionnalités phares du jeu sur console, ça change clairement la donne autant sur PS5 que sur Xbox Series X|S. Et vous la salve de nouveautés qui vient encore de débarquer, ce n'est pas peu dire. Des millions de joueuses et de joueurs peuvent enfin profiter d'une tonne de contenus gratuits supplémentaires.

Baldur's Gate 3 enrichit encore son contenu sur PS5 et Xbox Series

C'est arrivé sur le tard, mais les joueuses et joueurs console de Baldur's Gate 3 ont finalement eu droit au support des mods. Cela dit, Larian étant bien occupé avec le développement du nouveau Divinity, ils découvrent toutes les possibilités que cela permet au compte-goute, puisque contenu gratuit ajouté doit d'abord être validé par le studio. Cela n'empêche pas les ajouts réguliers et ceux qui viennent d'arriver ont vraiment valeur de game-changer pour le jeu.

Le RPG de Larian Studios continue ainsi de se complexifier grâce aux mods. Une vague de nouveautés gratuites vient d'être ajoutée à Baldur's Gate 3 sur console. On compte en tout 14 ajouts et pas des moindres. Dans le lot, on note des présets pour plusieurs races (“BT1 Githyanki Vol 3”), mais aussi des améliorations d'équipement pour Shadowheart (“Shadowheart's Improved Gear) ”ou encore des optimisations diverses. On peut même compter sur le mod “OIOVerbose” qui ajoute 1 600 drapeaux d'explications, révélant une tonne de subtilités du monde de Faerûn.

Même si la communauté console regrettera de voir le rythme de publication de mode passer à deux semaines d'intervalle au lieu d'une seule, elle pourra se réjouir de voir ce qui est tout juste arrivé dans Baldur's Gate 3. Le plus intéressant et attendu est très certaine celui qui vous permet enfin d'incarner un Flagelleur Mental. Retrouve ce mod sous l'appellation “Mind Flayer Race Mod”. Mais ce n'est pas le seul ajout en termes de race. Que vous jouiez sur PS5 ou Xbox Series, vous pouvez maintenant incarner la sous-classe de guerrier Heartsworn Knight Fighter. Cette dernière dispose de 9 invocations, 6 sorts exclusifs et même un set d'armure complet.

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