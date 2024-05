Baldur's Gate 3 est l'un des jeux vidéo les plus importants de ces dernières années. Un épisode qui a permis à la franchise de ne pas perdre ses lettres de noblesse, bien au contraire. La licence restera dans le panthéon des RPG et le dernier titre en est le parfait exemple. Un opus ultra généreux, aux multiples possibilités, qui transpire la passion de bien faire et qui a raflé le cœur des fans de jeux de rôle. Comment faire mieux ou au moins aussi bien que BG3 ? En le mettant complètement de côté.

Larian Studios a la pression après Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 4 se fera sans Larian Studios, mais il se fera quand même. Quand et par qui ? Hasbro et Wizard of the Coast sont justement en train de passer à la loupe des candidats. Malgré cet abandon légitime du projet, les développeurs n'ayant pas l'envie immédiate de retourner sur la saga, les équipes belges ne vont pas se tourner les pouces. Deux RPG très ambitieux sont actuellement en développement et feront donc suite à Baldur's Gate 3. Et vu l'immense succès critique et commercial, et le passif du studio avec des bijoux comme Divinity Original Sin 2, il y a une pression incontestable.

C'est le revers de la médaille rencontré par toutes les structures de ce niveau. Pour Swen Vicke, le patron de Larian Studios, il faut mettre de côté cette pression. Il ne faut pas ressasser le succès de Baldur's Gate 3 en boucle, au risque de perdre de vue ses objectifs. « Il y a eu un moment où nous avons ressenti une pression incroyable. Et puis j'ai dit « Les gars, oubliez tout ça, ok ? » Nous allons simplement refaire un jeu, et nous allons nous concentrer sur cela ».

Les deux nouveaux RPG à venir doivent tout oublier pour réussir

Mais Swen Vincke est parfaitement conscient de ce qui attend les équipes, mais selon lui, laisser cette pression prendre le dessus n'amènera rien de bon. Ca pourrait même avoir l'effet inverse et être une catastrophe. Pour faire ce que Larian Studios sait faire, à savoir d'excellents RPG, ils doivent se focaliser uniquement sur leur vision et croire en leurs nouveaux projets avant tout.

« Il est évident que c'est très ambitieux. Mais si nous ne parvenons pas à suivre notre instinct, parce que nous avons du mal à gérer les pressions extérieurs ou ce que les gens vont attendre de nous, nous n'y arriverons jamais. Ce sera un désastre. Nous devons nous concentrer sur le fait de créer quelque chose auquel nous voulons jouer. Si l'on fait ça, alors tout ira bien » a t-il ajouté bien (Gamesradar+).