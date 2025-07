La magie opère encore dans les Royaumes Oubliés. Baldur's Gate 3 s'offre une nouvelle jeunesse. Larian Studios continue en effet d'enrichir son RPG-fleuve en pensant cette fois aux joueuses et joueurs console. Il n'est pas question d'un “simple” patch correctif cette fois, mais d'un véritable coffre de contenus inédits qui vient de s'ouvrir.

Un vent de fraîcheur souffle sur Baldur's Gate 3

Le GOTY de 2023 n'a pas encore dit son dernier mot. Alors que Larian Studios a annoncé officiellement la fin du développement de Baldur's Gate 3 en avril dernier, le suivi n'est pas tout à fait abandonné. Le patch 8 marquait un grand coup pour boucler l'aventure, mais il y a d'autres façons de poursuivre l'enrichissement du jeu : les mods.

En l'occurrence, ce sont les joueuses et joueurs console qui vont être heureux ! 23 mods issus de la version PC débarquent enfin dans Baldur's Gate 3. C'est une belle manière d'élargir enfin le champ des possibles, avec une sélection de contenus aussi variée qu'inventive.

Parmi les nouveautés la plus sympa est probablement le salon de coiffure de Tav (« Tav's Hair Salon »). C'est idéal pour relooker votre personnage avec toutes sortes de nouvelles coiffures. Celles-ci sont en plus adaptées à plusieurs races (Elfe, Tiefling, ou encore Drow). Aussi, pour pousser encore plus loin les possibilités de personnalisation de Baldur's Gate 3, le mod « All Heads All Horns » débloquent tous les types de têtes, cornes, barbes et couleurs pour vous. Votre campement peut aussi se refaire une beauté avec l'intégration de plus de 400 objets décoratifs.

Le gameplay de Baldur's Gate 3 s'octroie également quelques suppléments. Par exemple, le mod « Sniper Classe » vous permet d'incarner une nouvelle sous-classe. Elle conviendra parfaitement aux joueuses et joueurs qui aiment le combat à distance. Si vous êtes plutôt du genre à agir dans l'ombre et faire preuve d'agilité pour agir, alors le « Nightingale », variante du Roublard, vous plaira. Et ce n'est là qu'un aperçu de tout

© Toarie.

Liste des nouveaux mods de BG3

Tous les nouveaux mods gratuits de Baldur's Gate 3 ont été contrôlés et validés par Larian Studios pour les rendre compatibles sur PS5 et Xbox Series. Il y a encore beaucoup à faire pour que la communauté console ait accès aux 3600 mods de la version PC. Les suivants sont déjà un beau cadeau :

5e Ranger Subclasses : consolidation de la sous-classe à partir de la 5 e édition de Donjons & Dragons.

: consolidation de la sous-classe à partir de la 5 édition de Donjons & Dragons. Additional Bard Spells : nouveaux sorts pour les bardes.

: nouveaux sorts pour les bardes. Additional Sorcerer Spells : nouveaux sorts pour les ensorceleurs.

: nouveaux sorts pour les ensorceleurs. All Heads All Horns : débloque tous les types de tête, cornes, barbes et teintes pour toutes les races.

: débloque tous les types de tête, cornes, barbes et teintes pour toutes les races. ASE Glamping : ajoute +400 nouveaux objets pour le camp.

: ajoute +400 nouveaux objets pour le camp. Concept Art Styled Withers : donne à Withers plus proche de son design originel.

: donne à Withers plus proche de son design originel. Dread Overlord | Mystra's Spells : avoir accès à différents sorts pour certaines sous-classes.

: avoir accès à différents sorts pour certaines sous-classes. Enemies Reworked : nouveaux sorts, actions et buffs pour les ennemis.

: nouveaux sorts, actions et buffs pour les ennemis. Get a Room : nouvelles animations romantiques dans le mode photo de Baldur's Gate 3.

: nouvelles animations romantiques dans le mode photo de Baldur's Gate 3. Glitzy Horns : de nouvelles cornes excentriques.

: de nouvelles cornes excentriques. Modular Skirts : nouvelles jupes.

: nouvelles jupes. Moonlit Circlet : ajoute des cercles pour les quatre types de corps de grande taille.

: ajoute des cercles pour les quatre types de corps de grande taille. Nightingale Subclass : nouvelle sous-classe.

: nouvelle sous-classe. Poesielibre's Rogue Armor : trois ensembles d'armures sur le thème Voleur pour les humanoïdes BT1.

: trois ensembles d'armures sur le thème Voleur pour les humanoïdes BT1. Poesielibre's Swasboockler : ajoute un chapeau de pirate, un cache-œil et une épée pour Boo.

: ajoute un chapeau de pirate, un cache-œil et une épée pour Boo. Pool Floaties : ajoute quatre chapeaux gonflables en forme de bouées de piscine.

: ajoute quatre chapeaux gonflables en forme de bouées de piscine. Sniper Class : nouvelle sous-classe.

: nouvelle sous-classe. Super Skip Ship : possibilité de sauter les tutoriels.

: possibilité de sauter les tutoriels. Tail of the Frontier : équipement exclusif pour Wyll dans Baldur's Gate 3.

: équipement exclusif pour Wyll dans Baldur's Gate 3. Tav's Hair Salon : donne accès à de nouvelles coiffures depuis le créateur de personnage.

: donne accès à de nouvelles coiffures depuis le créateur de personnage. The Lads Head Presets/The Lasses Head Presets : Ajout de quatre préréglages de tête demi-orc mâle et femelle.