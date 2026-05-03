Depuis le déploiement du fameux patch 7 sur Baldur's Gate 3 sur consoles, les joueurs PS5 et Xbox Series ont enfin pu s'adonner aux joies du modding. Au fil du temps, Larian Studios a approuvé de plus en plus de mods disponibles depuis très longtemps sur PC, dont certains même durant l'early access, pour que les joueurs consoles puissent également en profiter. Et voici justement une nouvelle liste de tels mods enfin disponibles sur PS5 et Xbox Series.

Un tas de nouveaux mods Baldur's Gate 3 enfin approuvés sur consoles

Parmi les mods de Baldur's Gate 3 fraîchement approuvés sur consoles les plus excitants, on peut citer de nouvelles races comme une branche cousine des Elfes ou encore une race d'Ange, ainsi que de nouvelles classes comme le Moine de la Trame. D'autres mods ajoutent également de nouveaux sorts et équipements pour nos personnages, tandis qu'une série de mods étoffe les options pour personnaliser l'apparence de son avatar.

© Larian Studios

Liste des nouveaux mods disponibles sur consoles

Weave Monk - Ajoute dans Baldur's Gate 3 une nouvelle sous-classe de Moine utilisant des attaques magiques

- Ajoute dans Baldur's Gate 3 une nouvelle sous-classe de Moine utilisant des attaques magiques Feat: Dexterous Weapon Master - Ajoute un don spécifique aux armes de finesse, similaire à Maîtrise des armes lourdes

- Ajoute un don spécifique aux armes de finesse, similaire à Maîtrise des armes lourdes Eladrin - Nouvelle catégorie jouable d'Elfes

Nouvelle catégorie jouable d'Elfes Slayer Assets Pearl - Dark Urge

Tail Accessories - Ajoute différents types de queue pour les Tieffelins

Ajoute différents types de queue pour les Tieffelins Homebrew Blade Cantrips - Ajoute une série de nouveaux sorts mineurs maison basés sur les lames élémentaires.

- Ajoute une série de nouveaux sorts mineurs maison basés sur les lames élémentaires. FearTaylor's Camp Clothes - Ajoute plus de 600 nouveaux vêtements

- Ajoute plus de 600 nouveaux vêtements Vestments of the Faithful - Différents équipements en lien avec les divinités de Baldur's Gate 3

Différents équipements en lien avec les divinités de Baldur's Gate 3 Fabled Armaments

Consort's Wardrobe

Drowned In Moonlight

Instruments of Darkness

Rage Queen Barbarian Gear

Spider's Weave Set [1.0 Version] - Ajoute un vêtement s'inspirant de la divinité Lloth de Baldur's Gate 3

Ajoute un vêtement s'inspirant de la divinité Lloth de Baldur's Gate 3 The Treasure Trove - Ajoute un coffre aux trésors achetables et un sac comprenant plus de 200 armes et armures

Ajoute un coffre aux trésors achetables et un sac comprenant plus de 200 armes et armures ASE Angel Race - Ajoute une race jouable d'Ange

Ajoute une race jouable d'Ange Granny Armour Pack - Ajoute une armure créée par une mamie fictive

Source : Larian Studios