L'immense succès de Baldur's Gate 3 depuis sa sortie le 3 août dernier est vraiment impressionnant. Sur Steam, le RPG a connu un pic de 814 666 utilisateurs, une performance qui le place dans le top 10 des meilleures affluences de l'histoire de la plateforme. Et ce n'est pas seulement grâce à la célèbre scène de sexe avec l'ours qui a fait le buzz avant la sortie que Baldur's Gate 3 arrive à attirer et conserver les joueurs. Son histoire et ses très nombreuses heures de cinématiques et de dialogue font partie des raisons qui expliquent le succès du jeu. Malheureusement, cette générosité cause aussi un gros problème.

Un problème gênant de Baldur's Gate 3 corrigé

Au vu des notes attribuées par le public à Baldur's Gate 3 sur Metacritic, on pourrait penser que le jeu de Larian Studios est exempt de défauts. Malheureusement, certains joueurs rencontrent un problème assez contraignant. Le RPG propose une histoire tellement dense et un tel nombre de choix en mesure d'influencer son déroulement (en plus de ceux plus mineurs) que les fichiers de sauvegarde peuvent devenir trop volumineux et dépasser la limite prévue, amenant des plantages. Heureusement, Larian Studios a rapidement réagi avec la mise à jour 2.1 du jeu déployée ce jeudi, qui corrige le problème. De quoi rassurer une bonne partie des joueurs qui auraient pu se montrer réticents à « trop » profiter de Baldur's Gate 3.

Il s'avère que beaucoup d'entre vous faisaient tellement de choses dans Baldur's Gate 3 que certaines de vos données d'histoire (où sont stockés vos choix et vos actions) étaient devenues trop volumineuses. Nous avons donc rendu leur taille infinie (ou du moins aussi infinie que l'espace de stockage dont vous disposez), afin de tenir compte de la quantité de choses que vous faites tous au cours de vos voyages.

En plus de ce correctif, le patch 2.1 réactive également le cross-save en vue de la sortie de la version PS5, prévue le 6 septembre prochain. Grâce au cloud de Larian, vous pourrez donc reprendre une partie démarrée sur PC sur la console de Sony (et inversement).

Un DLC à venir pour le RPG déjà culte ?

Il vous faudra certainement beaucoup de temps avant de terminer Baldur's Gate 3. Malheureusement, une fois que vous l'aurez fini, ne vous attendez pas à ce que le studio belge publie un DLC du jeu. Swen Vincke, directeur créatif du titre, déclarait récemment que Larian n'avait « pas commencé le développement d'une extension ». Il explique qu'à cause des règles de Donjons & Dragons, qui permettent aux joueurs d'obtenir des capacités divines une fois le niveau 12 atteint, créer un contenu additionnel serait un sacré casse-tête en termes d'équilibrage. En tout cas, le jeu n'a pas besoin de ça pour se faire encenser par la presse du monde entier. De notre côté, le test de Baldur's Gate 3 arrive très bientôt.