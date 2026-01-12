Vous attendiez encore après l’annonce éventuelle de l’arrivée de Baldur’s Gate 3 sur Nintendo Switch 2 ? Dans ce cas, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous.

Nous l’avons appris aux Game Awards le mois dernier : l’après Baldur’s Gate 3 est officiellement en marche du côté de chez Larian Studios. En effet, trois ans après nous avoir délivré le GOTY 2023, l’équipe belge a désormais confirmé être à l’œuvre sur son prochain titre qui, malheureusement pour les fans, ne sera pas Baldur’s Gate 4 mais un nouveau Divinity. Et il s’avère que les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là, puisque si vous espériez un jour pouvoir profiter de Baldur’s Gate 3 sur Nintendo Switch 2, vous allez encore une fois être déçus.

Baldur’s Gate 3 sur Nintendo Switch 2 ? Ça n’arrivera pas !

Et pour cause, à l’occasion d’une session de questions-réponses organisée sur Reddit il y a quelques jours, Swen Vincke, le réalisateur du jeu, a confirmé que cela ne se produira pas. « On aurait adoré, mais ce n’est pas nous qui décidons » a-t-il en effet répondu à un internaute lui demandant si l’on pouvait s’attendre à voir Baldur’s Gate 3 débarquer sur la console de Nintendo. Une réponse qui, forcément, a alors suscité de nombreuses réactions déceptives. « Oh non, sérieux ? J’avais encore tellement d’espoir pour ça » s'est par exemple exclamé un joueur.

Bien sûr, la réponse de Larian, particulièrement énigmatique, n’a également pas manqué de faire l’objet de multiples spéculations sur la toile. Car plus qu’un éventuel problème de puissance lié à la Nintendo Switch 2, l’absence de portage pour Baldur’s Gate 3 semble en réalité cacher des divergences éditoriales en coulisses. C’est en tout cas ce que révèle l’insider NateTheHate, dans un tweet publié quelques heures seulement après la réponse de Larian.

« C’est la triste vérité » affirme-t-il. « Tandis que Larian adorerait porter Baldur’s Gate 3 sur Switch 2… leur relation avec Hasbro/Wizards of the Coast n’est pas saine ». Vous l’aurez compris donc, si votre souhait n’est pas réalisé, ce ne serait pas parce que les créateurs du jeu sont déjà passés à autre chose, mais plutôt parce que les détenteurs des droits de la licence s’y opposeraient. Pour quelle raison ? On l’ignore. Mais à moins que les choses ne soient amenées à changer en coulisses, il est sans doute plus sage d’abandonner l’idée de voir le jeu débarquer sur Nintendo Switch 2.

Sources : Larian Studios, NateTheHate