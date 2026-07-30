Le directeur de Baldur's Gate 3 a applaudi l'exploit de 2 joueurs dans une run où ils ont tué tout le monde et stocké les corps jusqu'à faire ramer le jeu.

Dès sa sortie officielle, Baldur's Gate 3 offrait les clés aux joueurs pour incarner un véritable monstre assoiffé de sang, notamment par l'entremise de l'origine « Sombres Pulsions ». Libre ensuite à chacun de tenter d'offrir une rédemption à leur personnage, ou d'embrasser pleinement cette parte sombre. Et deux joueurs ont poussé le vice encore plus loin en tuant absolument tous les personnages non joueurs de l'acte pour les ranger dans un coffre sans fond, ce qui a eu le double effet de rendre le jeu instable et de faire rire le fantasque directeur de Larian Studios.

Une run meurtrière de Baldur's Gate 3 qui a fait ramer le jeu et rire son directeur

Dans le jargon du jeu de rôle, le fait de tuer sans distinction ni remords tous les personnages non joueurs qu'on croise s'appelle incarner des « murder hobos ». C'est justement ce que 2 joueurs ont fait dans Baldur's Gate 3, comme l'a indiqué l'utilisateur Matt sur X.com. Au lieu de progresser dans l'histoire, lui et un ami se sont donnés pour objectif d'éradiquer tout le monde, puis de déplacer tous les corps dans le coffre de stockage se trouvant dans le camp.

Les deux amis ont poursuivi leur run meurtrière de Baldur's Gate 3, mais n'ont en réalité même pas terminé l'acte 1. Le processus est en effet extrêmement fastidieux, car il faut qu'un personnage « ajoute dans son inventaire » chaque corps pour ensuite les emmener au coffre afin de les stocker. Mais il faut pour ce faire avoir suffisamment de Force pour porter le corps et de capacité d'inventaire pour l'y faire rentrer. L'entreprise d'éliminer toute la population de l'acte 1 et les entasser au même endroit leur a a donc pris un très long moment. Cela a également eu l'effet inattendu de faire sérieusement ramer le jeu à chaque fois qu'ils ouvraient ce coffre rempli de centaines de corps.

Un témoignage insolite qui a attiré l'attention du directeur de Larian Studios

Les frasques de ces amis ont par ailleurs attiré l'attention de Swen Vincke, PDG de Larian Studios et directeur de Baldur's Gate 3. Il a en effet réagi au compte-rendu de Matt en trouvant visiblement amusante une telle propension à la destruction gratuite et la mort des nombreux personnages du jeu, pourtant façonnés avec amour. Il estime même que leur partie meurtrière mérite une récompense. « On aurait dû en faire un succès/trophée, très amusant ».

Compte tenu du fait que Baldur's Gate 3 compte des centaines de PNJ, dont certains qui ne vont pas se laisser massacrer facilement, heureusement que le directeur de Larian n'y a pas pensé. Nous ne sommes toutefois pas à l'abri d'une petite mise à jour spécifiquement pour introduire ledit succès en hommage à l'initiative meurtrière des deux amis.

Sources : matt sur X.com ; Swen Vincke sur X.com