Depuis le déploiement du patch 7 sur Baldur's Gate 3 l'an dernier sur consoles, les joueurs PS5 et Xbox Series pouvaient enfin s'adonner aux joies du modding, plus d'un an après la sortie du jeu. Au fil du temps, Larian Studios a approuvé de plus en plus de mods disponibles depuis très longtemps sur PC, dont certains même durant l'early access, pour que les joueurs consoles puissent également en profiter. Et voici justement une nouvelle liste de tels mods enfin disponibles sur PS5 et Xbox Series.

Une nouvelle liste de mods populaires de Baldur's Gate 3 approuvés sur consoles

Parmi les mods de Baldur's Gate 3 fraîchement approuvés sur consoles les plus excitants, on peut définitivement citer trois classes créées par des fans, dont une par nul autre que Matthew Mercer, Maître de Jeu des parties de D&D de la célèbre chaîne Twitch Critical Role (qui a également collaboré avec AdHoc sur le merveilleux Dispatch). La classe en question est le Blood Hunter, qui utilise son sang et celui de ses adversaires à différentes fins très créatives. On peut également citer le Death Mage, une classe utilisant de puissants tours de passe-passe, ou encore carrément un Fantôme.

Pour rester sur les classes moddées de Baldur's Gate 3, on a également d'autres mods ajoutant des sous-classes aux populaires Roublard et Ensorceleur, toutes existant dans les véritables règles de D&D, ou encore des mods ajoutant un tas de nouveaux sorts dans des écoles de magie également présentes dans le jeu de rôle original. D'autres mods ajoutent également de nouveaux équipements pour nos personnages, tandis qu'une série de mods étoffe les options pour personnaliser l'apparence de Tav, ou alors les poses dans le mode Photo.

Enfin, un mod offre un autre moyen de venir à bout de l'un des boss les plus dangereux de Baldur's Gate 3, sans avoir à s'adonner à une certaine séquence plus ou moins dérangeante dans un certain lit. Voici ci-dessous la liste complète des nouveaux mods approuvés sur consoles par Larian (mais avec leurs noms en anglais).

© Larian Studios

Liste des nouveaux mods disponibles sur consoles

Blood Hunter

DeathMage

Ghost

Book of Rogues - 5e Rogue Subclasses

5e Rogue Subclasses

Arcanist Sorcerer Subclass

Dawnstar's Grimoire

Conjure Animals and Summon Beast Spells

Windweaver for Baldur's Gate 3

Vestments of Unyielding Radiance

November Heads

CHAR's Erin Head

Seadragon Assets DMH - Dragonborn CC

Durge's Horns - Dark Urge Dragonborn CC

Moon Redesigned

Poesielibre's Strange Tieflings

Alt Makeup

Bags and Boxes

Sit With Astarion

Raphael Bed Story

Confusion Saving Throw Fix

Mithral Ore From Grym (Adamantine Golem)

Axi and Cay's Hand-Holding Poses

Axi & Cay's Meme Poses

Frostbite Dice

Ability More

Divine Dream Guardian

Source : Larian Studios