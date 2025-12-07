Pendant longtemps la chasse gardée du PC, voilà qu'un tas de contenus gratuits populaires de Baldur's Gate 3 sont enfin également disponibles sur consoles.
Depuis le déploiement du patch 7 sur Baldur's Gate 3 l'an dernier sur consoles, les joueurs PS5 et Xbox Series pouvaient enfin s'adonner aux joies du modding, plus d'un an après la sortie du jeu. Au fil du temps, Larian Studios a approuvé de plus en plus de mods disponibles depuis très longtemps sur PC, dont certains même durant l'early access, pour que les joueurs consoles puissent également en profiter. Et voici justement une nouvelle liste de tels mods enfin disponibles sur PS5 et Xbox Series.
Une nouvelle liste de mods populaires de Baldur's Gate 3 approuvés sur consoles
Parmi les mods de Baldur's Gate 3 fraîchement approuvés sur consoles les plus excitants, on peut définitivement citer trois classes créées par des fans, dont une par nul autre que Matthew Mercer, Maître de Jeu des parties de D&D de la célèbre chaîne Twitch Critical Role (qui a également collaboré avec AdHoc sur le merveilleux Dispatch). La classe en question est le Blood Hunter, qui utilise son sang et celui de ses adversaires à différentes fins très créatives. On peut également citer le Death Mage, une classe utilisant de puissants tours de passe-passe, ou encore carrément un Fantôme.
Pour rester sur les classes moddées de Baldur's Gate 3, on a également d'autres mods ajoutant des sous-classes aux populaires Roublard et Ensorceleur, toutes existant dans les véritables règles de D&D, ou encore des mods ajoutant un tas de nouveaux sorts dans des écoles de magie également présentes dans le jeu de rôle original. D'autres mods ajoutent également de nouveaux équipements pour nos personnages, tandis qu'une série de mods étoffe les options pour personnaliser l'apparence de Tav, ou alors les poses dans le mode Photo.
Enfin, un mod offre un autre moyen de venir à bout de l'un des boss les plus dangereux de Baldur's Gate 3, sans avoir à s'adonner à une certaine séquence plus ou moins dérangeante dans un certain lit. Voici ci-dessous la liste complète des nouveaux mods approuvés sur consoles par Larian (mais avec leurs noms en anglais).
Liste des nouveaux mods disponibles sur consoles
- Blood Hunter
- DeathMage
- Ghost
- Book of Rogues - 5e Rogue Subclasses
- 5e Rogue Subclasses
- Arcanist Sorcerer Subclass
- Dawnstar's Grimoire
- Conjure Animals and Summon Beast Spells
- Windweaver for Baldur's Gate 3
- Vestments of Unyielding Radiance
- November Heads
- CHAR's Erin Head
- Seadragon Assets DMH - Dragonborn CC
- Durge's Horns - Dark Urge Dragonborn CC
- Moon Redesigned
- Poesielibre's Strange Tieflings
- Alt Makeup
- Bags and Boxes
- Sit With Astarion
- Raphael Bed Story
- Confusion Saving Throw Fix
- Mithral Ore From Grym (Adamantine Golem)
- Axi and Cay's Hand-Holding Poses
- Axi & Cay's Meme Poses
- Frostbite Dice
- Ability More
- Divine Dream Guardian
Source : Larian Studios