Alors que les joueurs consoles de The Witcher 3 peuvent enfin commencer à découvrir les joies des mods grâce à l’arrivée de la version remasterisée, ceux de Baldur’s Gate 3 ont déjà un joli catalogue à disposition. En effet, presque chaque semaine Larian Studios valide une nouvelle salve de contenus créés par la communauté, allant de nouvelles armures, à des races, des pans d’histoires inédits, des compagnons ou encore des fonctionnalités réclamées. Ce sont donc cette fois 40 nouveautés qui viennent d’arriver gratuitement dans les versions PS5 et Xbox Series de Baldur’s Gate 3.

40 nouveaux mods pour les versions consoles de Baldur's Gate 3

Parmi ces 40 nouveautés, on retrouve évidemment le fameux mod faisant office d’alternative aux codes de triche pour les joueurs consoles. Ce dernier permet ainsi de modifier plusieurs aspects du jeu en un clin d'œil, notamment en modifiant les statistiques des personnages, en les soignant instantanément et bien plus encore. Les joueurs de Baldur’s Gate 3 pourront aussi jouer certains antagonistes en tant que personnages « Origins », notamment Raphaël ou Orin. Côté classes, « The Psion Class » ajoute tout un ensemble de cinq sous-classes particulièrement complètes aux versions PS5 et Xbox Series de BG3. Autre nouveauté qui devrait vous parler, la difficulté dynamique, qui change l’expérience de bout en bout. Le mod « Dynamic Difficulty Scaling » s’adresse en effet à celles et ceux qui trouvent que le jeu devient trop facile passé l’acte 3 en ajustant automatiquement le niveau des ennemis au vôtre. Voici donc tous les nouveaux mods gratuits disponibles pour Baldur’s Gate 3 sur consoles.

Nouvelles classes

The Psion Class – nouvelle classe de Psion avec cinq sous-classes.

– nouvelle classe de Psion avec cinq sous-classes. Harlequin Class Mod – nouvelle classe d'Arlequin qui danse « sur la ligne entre illusion et réalité ».

– nouvelle classe d'Arlequin qui danse « sur la ligne entre illusion et réalité ». Valkyrie Class Extra Feats – ajoute un Don tous les deux niveaux à la classe Valkyrie.

Nouvelles sous-classes pour Baldur's Gate 3

Dragon Patron: A Warlock Subclass – sous-classe d'Occultiste centrée sur les dragons.

– sous-classe d'Occultiste centrée sur les dragons. Spell Thief (Blue Mage Subclass) – sous-classe de Magicien permettant d'apprendre les sorts en les observant.

– sous-classe de Magicien permettant d'apprendre les sorts en les observant. Way of the Kishin – nouvelle sous-classe basée sur le Charisme.

– nouvelle sous-classe basée sur le Charisme. Oath of the Noble Genies – sous-classe de Paladin issue de la campagne Forgotten Realms: Heroes of Faerûn.

– sous-classe de Paladin issue de la campagne Forgotten Realms: Heroes of Faerûn. Scion of the Three: Rogue Subclass – sous-classe de Roublard issue de la même campagne.

Dons et aptitudes de classe

Improved Feats – rééquilibre tous les Dons pour les mettre à niveau égal.

– rééquilibre tous les Dons pour les mettre à niveau égal. Dual Wielder Feat Enhanced – le Don Combat à deux armes augmente la Dextérité ou la Force et ajoute une aptitude « Frappe jumelle ».

– le Don Combat à deux armes augmente la Dextérité ou la Force et ajoute une aptitude « Frappe jumelle ». Aura of the Master: Paladin Auras Enhanced – six auras de Paladin aux effets variés, disponibles au niveau 6.

– six auras de Paladin aux effets variés, disponibles au niveau 6. Unarmed Attack With Weapon (Monk) – permet au Moine d'utiliser ses attaques à mains nues tout en tenant une arme.

Difficulté et règles de jeu

Double Enemies – double le nombre d'ennemis au déclenchement d'un combat dans Baldur's Gate 3.

– double le nombre d'ennemis au déclenchement d'un combat dans Baldur's Gate 3. Dynamic Difficulty Scaling – adapte la difficulté des ennemis au niveau du groupe et ajoute des bonus aléatoires.

– adapte la difficulté des ennemis au niveau du groupe et ajoute des bonus aléatoires. 100 Short Rests For You – plafonne le nombre de repos courts à 100 pour une partie entière.

– plafonne le nombre de repos courts à 100 pour une partie entière. Ancient Mega Pack + DnD 5.5e Beyond – assure la compatibilité entre Ancient Mega Pack et DnD 5.5e Beyond.

Confort de jeu et automatisation

Autocast Daily Spells – lance automatiquement les bonus, l'invocation de familier et d'autres sorts après chaque repos long.

– lance automatiquement les bonus, l'invocation de familier et d'autres sorts après chaque repos long. Perma Status – permet de basculer la durée des bonus et des états.

– permet de basculer la durée des bonus et des états. HT_No Wound Flares During Party Banter – empêche les dialogues de blessure d'Ombrecoeur d'interrompre les échanges du groupe.

Équipement et objets pour Baldur's Gate 3

Armouries of the Allegiant – plus de 300 objets aux couleurs des Ménestrels, du Poing enflammé, de la Guilde, du clan Main-de-fer, du clan Flammombre, du Guet, des Magiciens cagoulés, de la Société de la Brillance, des Gur, de l'Ordre du Gantelet, des Cavaliers de l'Enfer, des Githyankis de la Crèche K'liir, des Guerriers de la Comète d'Orphée, de la maison Oblodra, de la maison Szarr, des tribus Uthgardt et des Intendants de Halruaa.

– plus de 300 objets aux couleurs des Ménestrels, du Poing enflammé, de la Guilde, du clan Main-de-fer, du clan Flammombre, du Guet, des Magiciens cagoulés, de la Société de la Brillance, des Gur, de l'Ordre du Gantelet, des Cavaliers de l'Enfer, des Githyankis de la Crèche K'liir, des Guerriers de la Comète d'Orphée, de la maison Oblodra, de la maison Szarr, des tribus Uthgardt et des Intendants de Halruaa. Mantle of Holy Light: New Unique Cloak – cape unique projetant un orbe de Lumière sacrée qui protège de la Malédiction de l'ombre.

– cape unique projetant un orbe de Lumière sacrée qui protège de la Malédiction de l'ombre. Bells of Faerun – enrichit l'emplacement d'instrument de musique avec des cloches magiques qui augmentent la puissance du personnage.

– enrichit l'emplacement d'instrument de musique avec des cloches magiques qui augmentent la puissance du personnage. Ember's Enchanted Instruments: Lutes – 10 luths inédits avec visuels, effets visuels et sorts personnalisés.

– 10 luths inédits avec visuels, effets visuels et sorts personnalisés. Moonlilias Necrotic Nightmare Dice Set – jeu de dés sur le thème nécrotique.

Armures et tenues

Menswear of Menzoberranzen – nouvelle gamme d'armures.

– nouvelle gamme d'armures. Nox Aeterna: Medium Armor and Camp Clothing – dague et ensemble d'armure intermédiaire sur le thème de l'ombre, avec tenue de camp.

– dague et ensemble d'armure intermédiaire sur le thème de l'ombre, avec tenue de camp. Nihilium: Light Armor and Clothing – armure légère et lance assorties.

– armure légère et lance assorties. Falazure: Clothing and Light Armor – armure légère sur le thème nécrotique.

– armure légère sur le thème nécrotique. Malefica: Light Armor – armure légère sur le thème du Sommeil.

– armure légère sur le thème du Sommeil. Phantom of Ruins – nouvelle tenue « Phantom of Ruins ».

– nouvelle tenue « Phantom of Ruins ». Elle Outfit of the Ice Island – tenue sur le thème de la glace.

Création de personnage de Baldur's Gate 3

Jules' Head Boutique – 15 nouvelles têtes pour les types de corps 1, 2, 3 et 4.

– 15 nouvelles têtes pour les types de corps 1, 2, 3 et 4. Pretty Boys: Head Presets – cinq nouvelles têtes pour le type de corps 2.

– cinq nouvelles têtes pour le type de corps 2. Briar Head – nouvelle tête dans l'éditeur de personnage.

– nouvelle tête dans l'éditeur de personnage. Enia Head + CC Set – nouvel ensemble pour l'éditeur de personnage.

– nouvel ensemble pour l'éditeur de personnage. Muscular Dragonborn Body Type 3 and 4 – corps de Drakéide musclés pour les types 3 et 4.

Compagnons et PNJ