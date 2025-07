Bonne nouvelle pour les joueurs console : Baldur’s Gate 3 s’ouvre enfin aux mods ! Depuis l’arrivée du support officiel sur PlayStation et Xbox, la communauté s’est rapidement mobilisée pour enrichir le jeu. Et cette semaine, une nouvelle vague de contenus créés par les fans vient d’arriver, avec pas moins de 26 mods accessibles. Au programme : nouvelles romances, équipements inédits, sous-classes supplémentaires… et même un Boo avec un nœud rose.

De nouveaux mods consoles pour Baldur’s Gate 3

C’était l’un des plus gros reproches des joueurs de Baldur’s Gate 3 : pour pouvoir séduire Minthara dans BG3, il fallait attaquer le Bosquet d’Émeraude. Autrement dit, trahir ses alliés et renoncer à une partie du contenu. Grâce au mod Night With Drow, ce choix moral difficile disparaît. Vous pouvez désormais vivre cette romance sans sacrifier votre alignement. Un ajout simple, mais qui change tout pour ceux qui veulent explorer d’autres arcs narratifs.

Autre ajout qui attire l’attention sur Baldur’s Gate 3 : le mod Daughter of Selune. Il vous permet d’équiper votre personnage avec les armes et l’armure de Dame Aylin. L’occasion de briller sur le champ de bataille avec un look inspiré d’un des personnages les plus marquants du jeu. Et soyons honnêtes, qui n’a jamais rêvé de revêtir cette imposante armure argentée ?

De nouvelles sous-classes pour varier les builds

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Plusieurs sous-classes inédites font leur apparition sur Baldur’s Gate 3, idéales pour ceux qui ont déjà retourné le jeu dans tous les sens. En vrac :

Lunar Sorcerer pour les amateurs de magie lunaire

Debonaire pour les Voleurs stylés

Graviturgy Magic pour manipuler la gravité

College of Tragedy pour les Bardes mélancoliques

Circle of Blood pour des Druides plus sombres

Ou encore Night Domain pour les Clercs mystérieux

Ces ajouts permettent d’apporter un vent de fraîcheur au gameplay de BG3, avec de nouvelles façons d’aborder les combats et la narration.

