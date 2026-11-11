Depuis le Patch 8 sorti en avril 2025, Larian Studios a officiellement tourné la page des grosses mises à jour de Baldur's Gate 3. Le studio belge n'a pas lâché son RPG pour autant : semaine après semaine, il sélectionne les meilleures créations de la communauté PC pour les proposer gratuitement aux joueurs consoles. Une nouvelle fournée vient justement d'atterrir sur PS5 et Xbox Series. Au programme : 14 mods, dont un qui change en profondeur la manière de jouer les personnages Origine.

Quels sont les nouveaux mods Baldur's Gate 3 du moment sur consoles ?

Cette nouvelle salve de mods disponibles sur les versions consoles de Baldur's Gate 3 fera surtout le bonheur de ceux qui incarnent un personnage Sombres Pulsions, qui a droit à pas moins de quatre nouveaux ajouts. Côté gros morceaux, la classe Chasseur de Fiélons débarque avec trois sous-classes et deux ressources inédites, tandis que les Occultistes peuvent désormais pactiser avec la Mort en personne.

Mais la vraie star de ces nouveaux mods disponibles sur consoles reste Unnerfed Origins, qui rend à chaque compagnon une partie des pouvoirs qu'il possédait avant d'être infecté par la larve. Voici dans le détail tous les nouveaux mods gratuits de Baldur's Gate 3 qui viennent de débarquer sur consoles :

Classes et sous-classes pour Baldur's Gate 3

Class Chasseur de Fiélons : ajoute une classe spécialisée dans la traque des fiélons dans Baldur's Gate 3, avec trois sous-classes, de nouvelles attaques, capacités, armures et armes. Elle repose sur deux ressources inédites : la Haine, qui alimente les attaques spéciales, et la Discipline, réservée aux actions tactiques.

: ajoute une classe spécialisée dans la traque des fiélons dans Baldur's Gate 3, avec trois sous-classes, de nouvelles attaques, capacités, armures et armes. Elle repose sur deux ressources inédites : la Haine, qui alimente les attaques spéciales, et la Discipline, réservée aux actions tactiques. Faucheur d'Âme : ajoute une sous-classe d'Occultiste placée sous le patronage de la Mort, qui manie l'ombre et les âmes.

Personnages Origine et compagnons

Unnerfed Origins : accorde à tous les personnages Origine et compagnons de Baldur's Gate 3des passifs hérités de leur vie d'avant le têtard (détail juste en dessous).

: accorde à tous les personnages Origine et compagnons de Baldur's Gate 3des passifs hérités de leur vie d'avant le têtard (détail juste en dessous). Isobel Survivability Overhaul : renforce la classe d'armure d'Isobel de façon thématique et lui accorde Sanctuaire, pour lui laisser une vraie chance de survivre.

: renforce la classe d'armure d'Isobel de façon thématique et lui accorde Sanctuaire, pour lui laisser une vraie chance de survivre. Early Minsc : fait apparaître Minsc dès l'Acte 1 de Baldur's Gate 3, sans casser sa quête liée aux Ménestrels.

: fait apparaître Minsc dès l'Acte 1 de Baldur's Gate 3, sans casser sa quête liée aux Ménestrels. Shadowheart's Elfsong Stool : offre à Ombrecœur une version améliorée de son fameux tabouret du Chant de l'Elfe.

© Larian Studios

Les nouveaux passifs des personnages Origine de Baldur's Gate 3 avec Unnerfed Origins

Astarion – Revenant Scourge : avantage aux jets de sauvegarde contre les actions et sorts des morts-vivants.

: avantage aux jets de sauvegarde contre les actions et sorts des morts-vivants. Gale – Archmage of Waterdeep : permet de lancer un sort d'Illusion ou d'Enchantement en action ou en action bonus.

: permet de lancer un sort d'Illusion ou d'Enchantement en action ou en action bonus. Halsin – Savage Striker : version à mains nues du don Attaquant sauvage.

: version à mains nues du don Attaquant sauvage. Jaheira – Aged Old Harper : maîtrise de toutes les armes et +2 en CA lorsqu'elle se concentre.

: maîtrise de toutes les armes et +2 en CA lorsqu'elle se concentre. Karlach – Blood War Survivor : avantage contre les fiélons.

: avantage contre les fiélons. Lae'zel – Interplanar Slayer : avantage contre les aberrations.

: avantage contre les aberrations. Minsc – Rashemaar Berserker : ignore les résistances physiques lors de ses attaques.

: ignore les résistances physiques lors de ses attaques. Minthara – Psionic Retaliation : lorsqu'elle réussit un jet de sauvegarde, la source de celui-ci est ralentie pendant 2 tours.

: lorsqu'elle réussit un jet de sauvegarde, la source de celui-ci est ralentie pendant 2 tours. Ombrecœur – Resilient Soul : ajoute son bonus de maîtrise moins 1 à tous ses jets de sauvegarde mentaux (Intelligence, Sagesse, Charisme).

: ajoute son bonus de maîtrise moins 1 à tous ses jets de sauvegarde mentaux (Intelligence, Sagesse, Charisme). Wyll – Monster Hunter : avantage contre les créatures monstrueuses.

Mods pour Sombres Pulsions

Eat Your Heart Out: Dark Urge Consumable : permet à un personnage Sombres Pulsions de dévorer le cœur des humanoïdes.

: permet à un personnage Sombres Pulsions de dévorer le cœur des humanoïdes. Bloody Inheritance: New Dark Urge Passive : après son événement de l'Acte 1 dans Baldur's Gate 3, Sombres Pulsions se soigne en se tenant dans une flaque de sang.

: après son événement de l'Acte 1 dans Baldur's Gate 3, Sombres Pulsions se soigne en se tenant dans une flaque de sang. Second Chance: New Dark Urge Reward : Flétriss réserve un cadeau à Sombres Pulsions qui a résisté à ses pulsions.

: Flétriss réserve un cadeau à Sombres Pulsions qui a résisté à ses pulsions. Dark Urge Sword & Shield Pack: Force Weapons : ajoute une épée longue, une épée à deux mains et deux tailles de bouclier aux couleurs de Sombres Pulsions.

© Larian Studios

Sorts, gameplay et difficulté

Mass Rez Scroll : le Parchemin de Résurrection de Baldur's Gate 3 s'applique désormais à plusieurs alliés à terre.

: le Parchemin de Résurrection de Baldur's Gate 3 s'applique désormais à plusieurs alliés à terre. Big Grease : ajoute une version de Graisse lancée avec un emplacement de niveau 2, qui crée une flaque plus étendue.

: ajoute une version de Graisse lancée avec un emplacement de niveau 2, qui crée une flaque plus étendue. Remove Ritual Casting : supprime l'incantation rituelle des sorts pour corser l'aventure.

Apparence et PNJ

Shortash | Halfling Gortash Replacer : remplace Gortash par une version halfelin. Le tyran de Baldur's Gate 3 n'a jamais paru aussi peu menaçant.

Source : Mod.io