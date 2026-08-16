Grâce à sa communauté de moddeurs aussi active que talentueuse, Baldur’s Gate 3 est bien parti pour être le Skyrim des CRPG. Le jeu continue de trôner parmi les jeux les plus joués sur Steam, même trois ans après sa sortie. Les joueurs consoles ont désormais une nouvelle excuse pour retourner sauver les Royaumes Oubliés. Pas moins de 18 nouveautés sont maintenant disponibles gratuitement sur PS5 et Xbox Series, dont un nouveau mod qui reproduit à merveille le fameux système de Nemesis breveté de L’Ombre du Mordor dans Baldur’s Gate 3.

18 nouveaux mods de Baldur's Gate 3 disponibles sur consoles

Baptisé Requiem For The Absolute: Dynamic Encounters, ce nouveau mod gratuit reprend donc le principe conçu par Monolith qui consiste à donner une véritable mémoire à vos ennemis. Concrètement, après un long repos en dehors d’une zone sûre, l’Absolu peut par exemple envoyer des troupes à vos trousses et plus vous éliminez leurs commandants, plus une jauge permanente progresse, augmentant la fréquence et la difficulté de ces embuscades. Chacun de ces nouveaux adversaires de Baldur’s Gate 3 a un nom, des compétences et des styles de combat uniques. Et ce n’est pas le seul nouveau mod à débarquer sur PS5 et Xbox Series.

La nouvelle vague de validation faite par Larian comprend de nouvelles sous-classes, des tenues inédites, Loisir, un guerrier Githyanki disponible en tant que personnage Origin, et même une classe inédite inspirée des cow-boys. Voici dans le détail les 18 nouveaux mods de Baldur’s Gate 3 disponibles sur consoles. Comme souvent, ils ne sont en revanche pas encore traduits en français.

Aperçu du mod Requiem for the Absolute ©NexusMod

Liste des nouveaux mods consoles de Baldur's Gate 3

Sous-classes / classes

College of Cacophony: Bard Subclass : Ajoute une nouvelle sous-classe de Barde. Elle vise un archétype offensif axé sur le Tonnerre, en combinant sorts de zone et affaiblissements variés.

: Ajoute une nouvelle sous-classe de Barde. Elle vise un archétype offensif axé sur le Tonnerre, en combinant sorts de zone et affaiblissements variés. Ravenloft Subclasses 2024 : Ajoute un ensemble de sous-classes issues de Ravenloft: The Horrors Within.

: Ajoute un ensemble de sous-classes issues de Ravenloft: The Horrors Within. Draco's Fantasy Gunslinger : Ajoute une nouvelle classe comprenant 5 sous-classes et 3 types d'armes à feu : revolvers, mortiers de poing et fusils arcaniques. 16 armes uniques à récupérer sont dispersées à travers Faerûn.

Gameplay / contenu pour Baldur's Gate 3 sur consoles

Lesson Learned: Animation Fix for Gale's Magic Lesson : Améliore les animations d'incantation des Magiciens, Ensorceleurs, Bardes et Clercs de Mystra pendant la leçon de magie de Gale.

: Améliore les animations d'incantation des Magiciens, Ensorceleurs, Bardes et Clercs de Mystra pendant la leçon de magie de Gale. Losiir Origin : Fait du guerrier githyanki Losiir un véritable personnage d'Origine. L'empêche de mourir lors du crash du nautiloïde.

: Fait du guerrier githyanki Losiir un véritable personnage d'Origine. L'empêche de mourir lors du crash du nautiloïde. Requiem For The Absolute: Dynamic Encounters : Ajoute un système de némésis à la Shadow of Mordor. Quand vous prenez un Repos long en dehors d'un sanctuaire, l'Absolu peut envoyer une bande de guerre à votre position. Tuer des commandants fait monter une jauge permanente. Plus elle grimpe, plus les traques sont fréquentes, et des officiers commencent à apparaître avec un nom, un style de combat et des capacités que vous pouvez consulter en jeu.

Armes

Forsaken Shard: Forgotten Armory Part I : Ajoute l'épée longue Forsaken Shard, avec des animations personnalisées.

: Ajoute l'épée longue Forsaken Shard, avec des animations personnalisées. Kurenai Kage: Crimson Shadow Katana : Ajoute un nouveau katana capable d'effrayer les ennemis.

Apparence / personnalisation pour Baldur's Gate 3 sur consoles

Vampire Spawn Transformation : Donne des yeux rouges et des crocs aux personnages transformés en rejeton vampirique.

: Donne des yeux rouges et des crocs aux personnages transformés en rejeton vampirique. Vampire Bite Scars : Ajoute des cicatrices de morsure vampirique à la création de personnage et les applique automatiquement si le personnage laisse Astarion le transformer en rejeton vampirique.

: Ajoute des cicatrices de morsure vampirique à la création de personnage et les applique automatiquement si le personnage laisse Astarion le transformer en rejeton vampirique. Poesielibre's Dark Urge Scale Collection : Ajoute 98 nouvelles options à la sélection de couleur des écailles.

: Ajoute 98 nouvelles options à la sélection de couleur des écailles. K iller Queen: Head Preset : Nouvelle tête pour le type de corps 1 (+ une version avec crocs de vampire).

: Nouvelle tête pour le type de corps 1 (+ une version avec crocs de vampire). Crimson Hair Catalog Part 3 : Ajoute 15 nouvelles coiffures.

: Ajoute 15 nouvelles coiffures. Sweet Little Hair Pack : Ajoute 9 nouvelles coiffures.

: Ajoute 9 nouvelles coiffures. Ancient Mega Pack Plus : Ajoute un patch pour le mod Ancient Mega Pack.

Tenues / armures

Vanitas: Armor And Camp Clothing Set : Ajoute une nouvelle armure et une tenue de camp.

: Ajoute une nouvelle armure et une tenue de camp. Arcadia: Clothing And Light Armor : Ajoute un nouvel ensemble d'armure basé sur la DEX et l'INT.

: Ajoute un nouvel ensemble d'armure basé sur la DEX et l'INT. Seductress Set : Ajoute un nouvel ensemble armure / tenue de camp.

Aperçu des coiffures du mod Crimson Hair Catalog Part 3 ©Mod.Io

Afin de pouvoir télécharger les mods de Baldur’s Gate 3 sur PS5 ou Xbox Series, il faudra tout d’abord s’assurer que votre jeu est à jour et que vous avez bien un compte Larian afin d’accéder au Mod Manager. Voici la marche à suivre :

Lancez le jeu et restez sur le menu principal.

Sélectionnez « Gestionnaire de mods ». Le bouton se trouve à côté de Charger, Nouvelle partie et Multijoueur.

Acceptez l'avertissement la première fois. Larian explique que les mods peuvent affecter les succès/trophées et la compatibilité des sauvegardes.

Connectez-vous ensuite avec votre compte Larian.

Allez dans l'onglet Parcourir pour afficher les mods de Baldur’s Gate 3. Vous pouvez les filtrer par catégorie.

Cherchez le mod qui vous intéresse par son nom exact.

Appuyez sur « S’abonner » sous le mod. Une fois téléchargé, le mod passe en vert et affiche « Abonné »

Vérifiez dans l'onglet « Installed ». Vous pouvez y activer ou désactiver chaque mod via une case à cocher, et vous pouvez le désinstaller ou vous désabonner depuis le panneau latéral.

Lancez ou chargez une partie : les mods actifs s'appliquent au chargement.

Vous pouvez également chercher et vous abonner aux mods directement depuis votre PC ou votre téléphone plutôt que de chercher à la manette. Il faudra au préalable activer mod.io dans le jeu afin de pouvoir gérer vos mods directement depuis le site via cette adresse.