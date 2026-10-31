Longtemps boudés, les joueurs consoles commencent enfin à découvrir les joies des mods. The Witcher 3 Remastered et Cyberpunk 2077 ont désormais rejoint Baldur’s Gate 3 au rang des RPG qui proposent désormais les contenus créés par les joueurs sur PS5 et Xbox Series. Et presque chaque semaine, Larian Studios valide une nouvelle sélection de mods, allant de nouvelles races, tenues, options de personnalisation des compagnons et parfois même des quêtes complètes. Ce sont donc 16 nouveautés qui viennent d’arriver gratuitement dans les versions PS5 et Xbox Series de Baldur’s Gate 3.

16 nouveaux mods pour les versions consoles de Baldur's Gate 3

La fournée de la semaine est moins attrayante qu’à l’accoutumée. Pas de grandes nouveautés comme des quêtes ou de nouvelles classes à l’horizon, mais beaucoup de nouvelles options cosmétiques. Il est désormais possible, par exemple, d’embarquer Raphaël avec soi plutôt qu’Astarion ou Gale, qui pourra même recevoir un petit relooking grâce à deux des nouveaux mods de Baldur’s Gate 3. Les joueurs consoles pourront également profiter d’un créateur de personnage plus substantiel avec six nouvelles têtes prédéfinies, des coiffures inédites et bien plus encore. Côté gameplay, seul un serment de Paladin inspiré de Séluné viendra pimenter vos builds. Voici donc tous les nouveaux mods gratuits disponibles pour Baldur’s Gate 3 sur consoles.

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Apparence des compagnons et PNJ

Quick n Clean Halsin Scrubber – retire la crasse sur Halsin.

– retire la crasse sur Halsin. Halsin: No Tattoo – supprime le tatouage de Halsin.

– supprime le tatouage de Halsin. Shadowheart: Disable Forced White Hair – empêche le passage forcé des cheveux d'Ombrecoeur au blanc.

– empêche le passage forcé des cheveux d'Ombrecoeur au blanc. Ornamented Orator: Raphael Redressing Mod – donne à Raphaël des bagues et une manchette d’oreille dorées. Passe ses accessoires en doré sous son autre forme.

– donne à Raphaël des bagues et une manchette d’oreille dorées. Passe ses accessoires en doré sous son autre forme. One Feels So Exposed: A Raphael Redressing Mod – ouvre le pourpoint de Raphaël et lui retrousse les manches.

Remplacements de modèles de Baldur's Gate 3

Replace Gale With Raphael – remplace l’apparence de Gale par celle de Raphaël sous forme humaine.

– remplace l’apparence de Gale par celle de Raphaël sous forme humaine. Replace Astarion With Raphael – remplace l’apparence d’Astarion par celle de Raphaël sous forme humaine.

Création de personnage, de nouvelles têtes et corps

Vampire Queen: Head Preset – têtes prédéfinies de vampire pour les elfes, demi-elfes, humains, tieffelins et githyankis.

– têtes prédéfinies de vampire pour les elfes, demi-elfes, humains, tieffelins et githyankis. Bex Head for Human/Elf/Drow – adaptation de la tête de tieffeline n°2 aux humains, elfes, demi-elfes et drows.

adaptation de la tête de tieffeline n°2 aux humains, elfes, demi-elfes et drows. PL Lithe Physique Body Textures For Elf And Drow – textures de corps plus fines et toniques pour les elfes et drows féminines.

– textures de corps plus fines et toniques pour les elfes et drows féminines. Dragonborn Lucious Locks – ajoute de nouvelles coupes de cheveux pour les Drakéides.

– ajoute de nouvelles coupes de cheveux pour les Drakéides. P4 Dragonborn Sockets – nouveaux yeux pour les Drakéides.

– nouveaux yeux pour les Drakéides. P4 Hornucopia – collection de cornes pour Baldur's Gate 3.

Sorts, sous-classes et dialogues de Baldur's Gate 3

Oath of the Moon – serment homebrew inspiré de Séluné, incarnant un gardien de clair de lune qui protège les égarés et traque les méchants.

– serment homebrew inspiré de Séluné, incarnant un gardien de clair de lune qui protège les égarés et traque les méchants. Planar Ally: Moonlight Sliver – ajoute les « Moonlight Sliver » parmi les créatures invocables par le sort Allié planaire.

– ajoute les « Moonlight Sliver » parmi les créatures invocables par le sort Allié planaire. Be Nice To Wyll: IGMM Version – ajoute des options de dialogue plus aimables envers Wyll.

Source : mod.io