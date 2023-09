Après avoir mis le monde du PC à ses pieds, Baldur's Gate 3 a fait de même à son lancement sur PS5. Actuellement, cette version récolte la même note que son homologue sur Metacritic : 96/100. Ce qui fait toujours de lui l'un des jeux les mieux notés avec LE phénomène de 2022, Elden Ring. Mais ça pourrait être encore mieux sur PlayStation 5 ainsi que sur PC et le studio est justement en train de travailler sur deux points en particulier.

Vous pourrez capturer à jamais vos ébats dans Baldur's Gate 3

Si vous avez entamé une partie de Baldur's Gate 3 sur PC et que vous souhaitez poursuivre sur PS5, n'oubliez pas que le jeu est cross-save. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer votre progression et recommencez là où vous vous arrêtés précédemment. En revanche, aucun moyen de jouer en co-op entre joueurs des deux plateformes, mais ça arrive. « C'était toujours dans les prévisions, mais nous savions que ce ne serait pas pour le lancement. C'est dans la feuille de route, et bien que nous ayons une idée du moment où nous aimerions qu'elle soit prête, nous ne voulons pas fixer de date tant que nous ne sommes pas sûrs » a déclaré Michael Douse, directeur de publication chez Larian Studios.

Mais il y a une autre fonctionnalité en développement : le mode photo PS5 de Baldur's Gate 3. Douse a confirmé sur X que « c'est sur la liste » des choses à faire. Une nouvelle qui rend déjà heureux certains. « Ca me rend si heureuse »; « Je suis tellement heureuse de lire cela. Oh mon dieu ! Le jeu ne cesse de s'améliorer »; « Je ne vais plus jamais revoir la lumière du jour » peut-on lire sur le réseau social au milieu des gifs de Toad « Hype Overload », et de celui de The Office « Oh my god, it's happening ». Vous pourrez donc immortaliser prochainement vos ébats dans Baldur's Gate 3, la mort d'un compagnon de route et tout ce que le titre a à offrir. Moralité, vous risquez effectivement de passer encore plus le temps sur le jeu.

Crédits : GOG.

Promis, les performances seront aussi meilleures

Il y a quelques semaines, les développeurs ont promis d'améliorer la technique de l'acte 3 de Baldur's Gate 3. « Nous savons que les performances de l'acte 3 ne sont pas aussi bonnes que celles des deux premiers actes, mais la bonne nouvelle, c'est que le patch 2 apporte des améliorations à l'ensemble du jeu. Mais vous les ressentirez particulièrement lors de l'acte 3. Nous continuerons aussi à travailler tout au long du mois de septembre sur les performances de l'acte 3 grâce à une nouvelle technologie ». Et la promesse a été en partie tenue puisque l'énorme patch 2 a fait beaucoup de bien... même si tout n'est malheureusement pas réglé sur PC comme sur PS5.

Néanmoins, Michael Douse annonce que ça ira encore mieux à l'avenir. En réponse à un message qui révèle que Baldur's Gate 3 tourne avec les réglages ultra de la version PC, il a déclaré : « Ca parait être le bon moment pour annoncer que des améliorations de performances encore plus importantes arrivent. Cela a été une tâche immense pour les ingénieurs, et je suis ravi que les gens estiment qu'ils ont réussi » (via X). Les équipes semblent en effet avoir accompli leur mission de faire briller leur bébé sur PlayStation 5, bien que tout ne soit pas encore tout à fait stable dans l'acte 3. Mais c'est toujours en bonne voie de résolution.

Et n'oubliez pas que jusqu'au 21 septembre prochain, le studio offre du contenu gratuit sur PS5.