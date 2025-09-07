Sous tous rapports, Baldur's Gate 3 est un magistral jeu vidéo basé sur Donjons & Dragons, mais il lui manque un mode adoré dispo sur le précédent jeu du studio.

En solo comme en coopération, Baldur's Gate 3 se place aisément comme l'un, si ce n'est le meilleur RPG de tous les temps utilisant les règles de Donjons & Dragons. Malgré quelques limitations évidentes du fait de son format, le chef d'œuvre de Larian Studios offre en effet ce qui se rapproche le plus de l'énorme liberté d'un jeu de rôle sur table classique. Pour parfaire la formule, les fans regrettent toutefois l'absence d'un mode extrêmement complet et apprécié que le studio belge avait déjà mis en place sur le non moins excellent Divitiny Original Sin 2.

Une expérience D&D qui serait transcendée sur Baldur's Gate 3 avec ce mode de Divinity Original Sin 2

Avant le succès planétaire du GOTY 2023 absolu Baldur's Gate 3, Larian Studios nous avait en effet déjà gâté de l'un des meilleurs C-RPG de tous les temps avec Divinity Original Sin 2, sorti en 2016. Celui-ci offrait en effet déjà une liberté presque inégalée dans nos interactions avec le décor, les personnages, ainsi qu'en combat. Le studio avait ensuite proposé une expérience proprement unique pour le genre, avec un mode très apprécié baptisé « Maître de Jeu ». Celui-ci permettait en effet à un joueur de créer une campagne personnalisée, et d'intéragir avec d'autres joueurs qui incarnaient leurs propres personnages. Une sorte de véritable jeu de rôle virtuel, en somme.

Maintenant que les fans de Baldur's Gate 3 ont terminé pléthore de parties avec différents choix, personnages, avec ou sans mods, ils cherchent encore une bonne excuse pour retourner dans les Royaumes Oubliés. En l'occurrence, une adaptation du mode Maître de Jeu de Divinity Original Sin 2 pourrait selon eux encore plus parfaire une déjà magistrale adaptation de l'univers Donjons & Dragons. Cela permettrait en effet à un groupe d'amis de vivre de véritables campagnes D&D, mais dans un format bien plus interactif que du classique jeu de rôle sur table.

Malheureusement, il ne faudra pas compter sur Larian Studios pour le développer. Le studio en a en effet a priori bel et bien terminé avec Baldur's Gate 3, pour se consacrer pleinement à ses futurs et apparemment très ambitieux projets. L'espoir fait cependant vivre. Les moddeurs disposant de tous les outils du jeu, il n'est en effet pas impossible qu'ils parviennent à reproduire un mode Maître de Jeu aussi robuste que celui de Divinity Original Sin 2 dans Baldur's Gate 3.

