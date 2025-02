Depuis l'arrivée du plein support des mods sur Baldur's Gate 3 avec le patch 7, les moddeurs étalent librement toute l'étendue de leur talent et de leur créativité, pour le plus grand plaisir de toute la communauté. Nouvelles classes, nouveaux modes de jeu, voire même des campagnes personnalisées digne d'un véritable DLC officiel, les possibilités infinies. Le mod qui nous intéresse ici s'adresse plus particulièrement aux adeptes de World of Warcraft, et le fait de manière particulièrement convaincante.

Une créativité qui n'est pas réprouvée pour ce nouveau mod de Baldur's Gate 3

À l'image de Path to Menzoberranzan et The Grand Theater dont on a déjà parlé, voici venir une autre campagne personnalisée de qualité pour Baldur's Gate 3. Celle-ci nous vient de SquallyDaBeanz, disponible pour l'instant uniquement sur PC via Nexus Mods. Il est cette fois question de recréer la zone de départ des Réprouvés à Tirisfal dans World of Warcraft.

Si sa reproduction avec le moteur de Baldur's Gate 3 est déjà convaincante en soi, le moddeur a visiblement de plus grandes ambitions encore pour son projet. Sur la page du mod, il indique en effet avoir des plans pour en faire à terme une véritable campagne en bonne et due forme. Pour l'heure, cette première ébauche peut être parcourue en environ 1h30 de jeu. La tâche envisagée par SquallyDaBeanz s'avère donc colossale, mais est définitivement à surveiller pour les fans de World of Warcraft.

Il ne s'agit d'ailleurs pas de la première représentation du MMO phare de Blizzard dans Baldur's Gate 3. D'autres moddeurs se sont en effet amusées à reproduire des classes iconiques du jeu dans le titre de Larian Studios, comme le Chevalier de la Mort ou le Chasseur de Démons. Nous pourrions donc un jour avoir droit à une campagne World of Warcraft authentique sur le GOTY 2023 absolu.

Source : Nexus Mods