Trois ans après sa sortie, Baldur's Gate 3 accueille enfin grâce à un mod une fonctionnalité très attendue et demandée qui le transforme radicalement.

Bien que Larian Studios ait laissé les clés de Baldur's Gate 3 à sa communauté pour se concentrer sur ses futurs projets comme Divinity, celle-ci continue de bichonner le chef d'œuvre absolu des joyeux belges en le garnissant de nouveaux mods. Tel est justement le cas avec la création du moddeur Relysia, qui comme son nom l'indique offre une véritable caméra à la troisième personne au titre, et change ainsi grandement la façon d'explorer les Royaumes Oubliés.

Enfin un mod pour vraiment jouer à Baldur's Gate 3 en caméra à la troisième personne

Contrairement à la plupart des CRPG, Baldur's Gate 3 permettait déjà de vraiment rapprocher la caméra de son personnage pour plus d'immersion. Il fallait toutefois constamment la repositionner pour continuer à suivre son personnage, et passer par des mods comme un très populaire permettant de se déplacer sur PC avec les touches ZQSD du clavier. Trois ans après la sortie du chef d'œuvre de Larian Studios, Relysia a enfin offert à la communauté une véritable caméra à la troisième personne, avec le mod sobrement mais fort justement baptisé « True Third Person Camera ».

Pour l'heure disponible uniquement sur la version PC de Baldur's Gate 3 via Nexus Mods, il permet en effet, comme son nom l'indique, de placer la caméra, via la seule pression d'une touche, derrière l'épaule d'un personnage, pour transformer le titre en véritable RPG à la troisième personne. Le mod vient par ailleurs avec pléthore de paramètres à personnaliser pour une expérience véritablement sur-mesure.

Comment installer le mod True Third Person Camera ?

Pour installer le mod True Third Person Camera sur votre version de Baldur's Gate 3, il vous faut au préalable obligatoirement installer les mods suivants :

Baldur's Gate 3 Script Extender : obligatoire pour tout mod modifiant le script du jeu

Native Mod Loader : absolument obligatoire pour installer la plupart des mods avec des plugins dll

Mod Configuration Menu : pour modifier les paramètres du mod directement en jeu

Ensuite, téléchargez le mod en lui-même et procédez aux étapes suivantes pour l'installer :

Extrayez l'archive .zip téléchargée.

Ouvrez le dossier « 1 - Main Game Folder Files » et glissez le dossier « bin » directement dans le répertoire racine de Baldur's Gate 3.

Ouvrez le dossier « 2 - BG3 Mod Manager File », glissez le fichier « TrueThirdPersonCameraMCM.pak » dans BG3 Mod Manager, déplacez-le vers la liste des mods actifs (« Active Mods ») et exportez votre ordre de chargement.

Plusieurs mods à essayer pour compléter l'expérience à la troisième personne

Si d'aventure ce changement de perspective vous donne encore envie de relancer une partie de Baldur's Gate 3, il existe d'autres mods à combiner pour encore plus transformer le titre de Larian Studios en RPG à la Dragon Age. Comme mentionné plus haut, on vous recommande déjà « WASD Character Movement » de Ch4nKyy afin de pouvoir déplacer votre personnage avec les touches ZQSD du clavier, pour plus de confort. Ensuite, voici quelques mods à essayer en supplément de True Third Person Camera pour s'offrir une partie vraiment rafraîchissante de Baldur's Gate 3.

Real Time Combat : pour transformer les combats au tour par tour en combats en temps réel

AI Control Party : pour que l'IA contrôle les autres membres du groupe

Source : Nexus Mods