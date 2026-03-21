Des fans déterminés travaillent sur la création d'un remake du légendaire premier épisode sur le moteur de Baldur's Gate 3, et il est possible de le tester gratuitement.

À l'origine un simple test des capacités des outils de modding officiels de Baldur's Gate 3, un petit projet a suscité énormément d'engouement, au point de donner corps à un projet particulièrement ambitieux : un remake de Baldur's Gate premier du nom par BioWare dans le moteur du chef d'œuvre de Larian Studios. Si cette initiative de fans risque de prendre beaucoup de temps pour arriver à son terme, il est d'ores et déjà possible d'essayer une version de démonstration.

Un simple test sur Baldur's Gate 3 devenu un projet de remake à part entière du légendaire premier épisode

En septembre 2024, 786r786 a pu s'essayer aux outils de modding officiels de Baldur's Gate 3 lorsque ceux-ci ont fait leur apparition sur Nexus Mods. Son premier reflexe fut de voir si ceux-ci pouvaient rendre possible une forme de recréation du légendaire premier jeu développé par BioWare et sorti en 1998. Grâce au scrupuleux travail de Larian Studios, la réponse était apparemment positive, ce qui a permis à 786r786 de passer à la vitesse supérieure et de vraiment se consacrer à un fan-remake en bonne et due forme.

Lancé pleinement en août dernier, ce projet fou de refaire Baldur's Gate premier du nom dans Baldur's Gate 3 peut désormais compter sur une équipe complète de moddeurs, travaillant sous la bannière « Deathbringer's Reign » et a récemment mis en ligne une démo jouable de la toute première zone du jeu original : Châteausuif. Les plus nostalgiques comme les néophytes peuvent donc essayer cette première ébauche de ce fan-remake de Baldur's Gate en passant par Nexus Mods, disponible donc pour l'heure uniquement sur PC.

Cela s'annonce clairement comme une tâche titanesque, mais l'idée d'offrir aux joueurs une nouvelle version de Baldur's Gate qui tire parti des mécanismes de Baldur's Gate 3, comme « les ennemis qui lancent des objets, détruisent l'environnement et créent des surfaces, afin de rendre ces rencontres totalement nouvelles et stimulantes » est une idée qui fait clairement rêver de nombreux fans tant du jeu original que du chef d'œuvre de Larian. Il faudra toutefois faire preuve de patience pour voir aboutir ce projet qui n'en est qu'à ses débuts.

© Deathbringer's Reign

Source : Nexus Mods