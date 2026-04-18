Bien que Larian ne compte plus rajouter de contenu sur Baldur's Gate 3, travaillant désormais sur son prochain jeu, Divinity, les moddeurs ne manquent pas d'idée pour donner envie d'y retourner et relancer une partie, afin potentiellement de voir comment le monde changerait en fonction des conséquences de nos choix. Tel est le cas d'un mod qui entend pousser cette curiosité à un niveau pour le moins... mortel.

Rassemblez de nouveau votre groupe dans Baldur's Gate 3, mais prenez-en bien soin

Grâce à l'habile adaptation des règles de Donjons & Dragon 5ème édition par Larian Studios, Baldur's Gate 3 offre énormément de possibilités pour aborder diverses situations et gérer certains combats. Dans la plupart des cas, même la mort n'est qu'un léger contretemps, puisqu'il suffit d'avoir un membre en vie pour ressusciter les autres avec des parchemins globalement très faciles à obtenir.

C'est là que Companion Permadeath par NecroticFlame entre en jeu pour radicalement changer la manière d'aborder chaque instant dans Baldur's Gate 3. Comme son nom l'indique, ce mod fait en sorte que, si un compagnon rate tous ses jets de sauvegarde contre la mort, il sera mort de façon permanente. Il ne sera absolument plus possible de le ramener à la vie, vous ne pourrez plus discuter avec lui au camp ou terminer son arc narratif. Du moins à l'exception d'un certain Gale, justement pour des raisons narratives qui lui sont propres. Si en plus de cela vous faites une partie en mode Honneur, avec une seule sauvegarde qui s'effectue automatiquement après chaque action, l'expérience devient alors incroyablement viscérale et l'attachement du joueur à ses compagnons encore plus précieux.

En attendant de voir ce que Larian nous prépare avec Divinity, voici donc une potentielle nouvelle raison de retourner sur Baldur's Gate 3 dans une partie à la saveur toute particulière grâce à ce mod, téléchargeable sur Nexus Mods, et donc accessible pour l'heure uniquement sur PC.

© Larian Studios

Source : Nexus Mods