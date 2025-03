Baldur's Gate 3 doit notamment son énorme succès à une aventure fantastique dans l'univers de Donjons & Dragons, avec une histoire passionnante dictée par nos choix, et surtout à des compagnons uniques et terriblement attachants. Le pinacle de nos relations avec eux est bien sûr la possibilité de nouer des romances proprement touchantes. C'est justement l'objet du mod qui nous intéresse ici, qui donne un peu d'amour à une barbare tiefling au grand cœur : l'adorable Karlach.

Plus d'amour pour Karlach grâce à un mod pour Baldur's Gate 3

Depuis la sortie du patch 7 et le plein support des mods sur Baldur's Gate 3, une communauté passionnée de moddeurs a régalé les joueurs de nombreux ajouts qui n'ont pas à rougir de créations des développeurs de Larian Studios lui-même. Qu'il s'agisse de nouvelles classes, de nouveaux modes de jeu ou encore de campagnes aux allures de véritables DLC, il n'existe aucune limite. Mais quoi de plus passionné que rendre les romances avec les compagnons de Baldur's Gate 3 encore plus mémorables ?

C'est justement l'objectif de Karlach Romance - Better Hot Date par HyperspaceTowel. Comme son nom l'indique, celui-ci améliore notre rendez-vous galant avec la sulfureuse barbare tiefling une fois à la Porte de Baldur, dans le chapitre final de Baldur's Gate 3. Ce mod permet notamment de pouvoir suivre toutes les lignes de dialogue du rendez-vous au restaurant en attendant d'être servis, et en rajoute même de nouvelles. Ce en fonction de notre classe, ou si nous incarnons un personnage Origines comme Astarion, Ombrecœur ou Lae'zel. Vous pouvez voir ce que cela donne via la vidéo de présentation ci-dessous.

Pour rester dans les romances infernales, on peut également vous recommander un autre mod Lanceboard - Raphael Romance Route de foundatlantis. Bien qu'il ne soit encore qu'en beta, il permet, comme son nom l'indique, de romancer notre cambion préféré de Baldur's Gate 3 : le diable lui-même, Raphael. Pour récupérer ces deux mods, rendez-vous sur Nexus Mods, fatalement utilisables pour l'instant uniquement sur PC.

Source : Nexus Mods