Les fans de Baldur’s Gate 3 et de mods narratifs vont être servis ! The Grand Theater, une aventure personnalisée qui plonge les joueurs dans un théâtre rempli de mystères, s’apprête à recevoir une mise à jour majeure. Prévue pour fin avril, elle ajoutera un combat de boss épique, une nouvelle zone de jeu et plusieurs quêtes inédites.

Un mod qui enrichit encore plus Baldur’s Gate 3

Sorti il y a peu, The Grand Theater dont on pouvait vous parler il y a quelques semaines, propose une expérience immersive où se mêlent magie, intrigues et décors somptueux. Développé par Moezilla, ce mod Baldur’s Gate 3 met en scène les Red Wizards de Thay et propose une narration travaillée. Dès sa sortie, il a su captiver la communauté grâce à son atmosphère unique et ses dialogues bien écrits. Mais ce n’était qu’un début. Avec cette première grande mise à jour, l’aventure va encore gagner en profondeur, offrant aux joueurs de nouvelles opportunités de gameplay.

L’un des ajouts phares de cette mise à jour sur ce mod Baldur's Gate 3 est l’arrivée d’un combat contre Kangaxx le Demi-Liche, un personnage bien connu des fans de Baldur’s Gate 2. Cet ennemi redoutable, célèbre pour son crâne flottant terrifiant, revient d’une manière scénaristiquement habile. Et comme dans les jeux originaux, le battre ne sera pas une mince affaire. Mais ceux qui réussiront cet exploit seront récompensés par l’Anneau de Gaxx, un objet légendaire aux pouvoirs magiques.

Un nouveau lieu à explorer et des quêtes inédites

En plus du combat de boss, cette mise à jour apportera une nouvelle zone à Baldur’s Gate 3 : une salle de jeux clandestine où les joueurs pourront participer à différentes activités secondaires. Côté histoire, trois nouvelles quêtes viendront enrichir l’expérience. Deux salles secrètes seront également à découvrir, offrant encore plus d’exploration et de surprises. Autre clin d’œil aux premiers Baldur’s Gate : Edwin Odesseiron, le mage rouge emblématique de la saga, fera son apparition. Son rôle exact reste encore secret, mais sa présence promet de raviver la nostalgie des joueurs. Si tout se déroule comme prévu, la mise à jour de ce mod Baldur’s Gate 3 sera disponible à la fin du mois d’avril. L’équipe prévoit une phase de tests début avril pour peaufiner les derniers détails avant son déploiement.

Source : The Grand Theater