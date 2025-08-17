Baldur’s Gate 3 est encore très joué, et ce nouveau contenu a de quoi totalement relancer l’intérêt pour le RPG. De quoi révolutionner vos parties avec vos amis. Explications.

Depuis sa sortie, Baldur’s Gate 3 a séduit des millions de joueurs avec son univers riche et son immense liberté. Mais un manque revenait souvent dans les discussions : l’absence d’un mode Game Master, comme dans Divinity: Original Sin 2. À l’époque, Swen Vincke, patron de Larian Studios, avait expliqué que ce mode aurait pris trop de temps à développer. L’équipe avait déjà fort à faire avec la taille colossale du jeu. Mais...

Un mod qui change la donne pour Baldur's Gate 3

Un an après l’arrivée des outils officiels de modding pour BG3, la communauté s’en mêle. Le créateur 786r786 propose désormais un “Versus Mode”, disponible sur Nexus Mods et mod.io. Le principe est simple. En multijoueur, l’hôte d’une partie peut prendre le contrôle des ennemis pendant les combats. Dès qu’un monstre commence son tour, le jeu lui cède la main. Il suffit alors de cliquer sur le portrait bleu de la créature pour l’incarner et attaquer les autres joueurs.

Ce mod Baldur's Gate 3 ne remplace pas complètement un vrai Game Master. Il ne permet pas encore de créer des scénarios ou de modifier la trame. Mais il apporte une nouvelle dimension : celle de pouvoir se battre contre ses amis, avec un côté imprévisible et compétitif qui change tout. Le créateur espère aller plus loin et se rapprocher, à terme, de ce que proposait Divinity: Original Sin 2.

Une preuve de la créativité des joueurs

Cette initiative de Baldur's Gate 3 illustre bien la force du modding. Même dans un jeu déjà gigantesque, la communauté trouve des moyens de surprendre. Contrôler les ennemis apporte de la tension, oblige à revoir sa stratégie et transforme chaque affrontement en duel d’esprit.

En bref, le Versus Mode de Baldur's Gate 3 n’est peut-être pas le Game Master dont rêvent les fans, mais il offre un nouveau terrain de jeu à ceux qui veulent pimenter leurs parties de Baldur’s Gate 3. Et si la communauté continue sur cette lancée, on pourrait bien voir arriver un jour un mode narratif digne des meilleures parties de JDR papier.

Source : Nexus