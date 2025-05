On ne le sait que trop bien : le support de Baldur's Gate 3 en contenus majeurs est désormais bel et bien terminé. Larian Studios continuera de patcher des bugs du jeu, mais se concentre maintenant sur deux nouveaux projets attendus comme « extrêmement ambitieux ». De l'ambition, les moddeurs n'en manquent toutefois pas, comme l'illustre cette bande-annonce d'un mod qui n'a vraiment pas à rougir d'un DLC officiel, et qui arrive donc prochainement, et gratuitement.

Un DLC officieux pour Baldur's Gate 3 très prometteur et disponible bientôt

Le GOTY 2023 absolu qu'est Baldur's Gate 3 n'est pas près de se faire oublier. Maintenant que son studio l'a entièrement laissé entre les mains des moddeurs, ceux-ci redoublent d'ambition et de créativité pour nous proposer des nouveautés dignes de contenus officiels. Entre nouveaux modes de jeu, voire des campagnes personnalisées rivalisant avec de véritables DLC, l'avenir du titre de Larian Studios s'annonce radieux, avec ou sans leur support.

Parmi eux, il convient de mettre en avant le mod sobrement baptisé « Baldur's Gate 3: Act Two Expansion », réalisé par SquallyDaBeanz. Celui-ci a tout récemment mis en ligne une bande-annonce présentant son ambitieux projet, avec en l'occurrence une bonne nouvelle : une disponibilité entièrement gratuite dans le courant de l'année. Comme son nom l'indique, le mod ajoute une nouvelle région accessible entre les Actes 2 et 3 du jeu original. Nouvelles zones à explorer, nouveaux donjons, objets, secrets et puzzles nous attendent donc bientôt.

Mieux encore : ce mod rivalise en taille avec le véritablement immense Acte 1 de Baldur's Gate 3. À noter toutefois que nous n'aurons pas droit à beaucoup d'interactions avec des PNJ, la chose étant très difficile à réaliser sans motion-capture. Le travail abattu par SquallyDaBeanz force toutefois clairement le respect. Rendez-vous donc dans les prochains mois pour découvrir tout cela par nous-mêmes, qui plus est sans bourse délier.

Source : SquallyDaBeanz sur YouTube