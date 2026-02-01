Une tonne de contenus coupés par Larian Studios de la version finale de Baldur's Gate 3 est désormais de nouveau accessible grâce à un mod particulièrement exhaustif

Compte tenu du véritable raz de marée qu'a été la sortie de Baldur's Gate 3 en 2023, nombre de joueurs ignorent peut-être qu'il a été en accès anticipé pendant près de trois ans. Durant cette période, seul l'acte 1 était disponible et a connu énormément d'évolutions dans la version finale que l'on connaît aujourd'hui. Les archéologues vidéoludiques peuvent donc profiter d'un mod récemment sorti pour (re)découvrir les contenus coupés du jeu entre sa version en accès anticipé et l'actuelle.

Gros travail de restauration anticipé sur Baldur's Gate 3

Un nouveau mod pour Baldur's Gate 3, appelé fort justement « Early Access Scenes Restored », est ainsi disponible au téléchargement sur Nexus Mods, et donc pour l'heure uniquement sur PC. Cette initiative archéologique nous provient de HyperspaceTowel. Comme son nom l'indique, il vient restaurer des dialogues et même des PNJ et des conversations provenant de l'accès anticipé du jeu. Plus de 100 conversations et plus de 1 000 lignes de dialogue sont ainsi désormais disponibles dans la version finale du chef d'œuvre de Larian Studios.

Selon le créateur du mod, si certaines suppressions étaient compréhensibles, « une quantité surprenante fonctionne encore très bien dans la version finale de Baldur's Gate 3 ». Les joueurs peuvent ainsi s'attendre à davantage de rencontres, d'événements au campement, d'interactions avec leurs compagnons et, de manière générale, à une meilleure réactivité de ces derniers tout au long de l'acte 1. Parmi les contenus restaurés, on retrouve le ragoût de cerf de Gale, les pêcheurs sous son charme et l'ultimatum d'Ombrecœur.

À noter que le mod Early Access Scenes Restored est encore en cours de production. Le moddeur continue donc régulièrement de le mettre à jour au fur et à mesure qu'il détecte du contenu coupé de Baldur's Gate 3 qui s'avère selon encore d'actualité dans sa version finale. Il faudra donc potentiellement repasser plus tard pour d'autres découvertes croustillantes dans les archives de l'accès anticipé du jeu. Une manière comme une autre de patienter d'ici à la sortie en accès anticipé de Divinity, puis sa version finale, qui connaîtra aussi très probablement son lot de profondes transformations, en somme.

Source : Nexus Mods