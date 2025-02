La communauté des moddeurs de Baldur’s Gate 3 ne cesse de repousser les limites du jeu. Un projet en particulier retient l’attention : Path to Menzobarranzan, un mod en cours de développement qui prévoit d’ajouter entre six et huit nouveaux compagnons, chacun avec sa propre histoire et un doublage unique. Une ambition qui promet d’enrichir encore plus l’expérience de ce RPG déjà salué pour la qualité de ses personnages.

Un mod Baldur's Gate 3 qui mise sur les compagnons et une nouvelle campagne

L’un des grands points forts de Baldur’s Gate 3 réside dans son système de compagnons. Chaque personnage possède sa propre quête, des interactions approfondies et plusieurs dénouements possibles en fonction des choix du joueur. Path to Menzobarranzan veut suivre cette même approche en intégrant de nouveaux personnages jouables, avec des histoires inédites et des doublages professionnels.

D’après le scénariste principal du projet, Thomas Loughlin, ce mod ne se contente pas d’ajouter de simples compagnons. Il s’inscrit dans une campagne entièrement personnalisée, ce qui en fait un projet unique dans le modding de Baldur’s Gate 3. Autre détail intéressant : les nouveaux compagnons ne seront pas tous humanoïdes. L’équipe de développement a mentionné l’existence d’un personnage inspiré de Scratch, le chien bien connu des joueurs du jeu de base.

Un mod possible grâce aux outils officiels de Larian

Le modding de Baldur’s Gate 3 a franchi un cap en septembre 2024 avec la mise à jour 7. Ce patch a introduit des outils de création officiels, permettant aux moddeurs de concevoir des ajouts plus ambitieux qu’auparavant. Grâce à ces outils, des projets de grande envergure comme Path to Menzobarranzan deviennent réalisables.

Cela dit, un mod de cette ampleur demande beaucoup de travail. Les attentes des joueurs sont élevées, notamment en raison de la qualité d’écriture des compagnons de base du jeu. L’équipe derrière le projet devra réussir à proposer des personnages aussi marquants que ceux créés par Larian Studios. Pour suivre le mod, c'est par ici.

Source : videogamer