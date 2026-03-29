Finir une partie de Baldur's Gate 3 est déjà une tâche colossale en soi, mais le titre propose tellement de manière de l'aborder, qu'il s'agisse de ses choix à embranchements narratifs tentaculaires ou dans ses combats. Tout cela commence par l'énorme champ de possibilités que propose la création de son personnage, avec pléthore d'ascendances, de classes et de sous-classes à choisir, qui peuvent radicalement changer l'expérience. Et comme si les options de base ne suffisent pas, les moddeurs redoublent d'efforts et de créativité pour continuer à étoffer le chef d'œuvre de Larian, comme avec le mod qui nous intéresse ici.

Un nouveau serment à vouer pour les fidèles de Baldur's Gate 3

Tout comme dans Donjons et Dragons dont le jeu de Larian Studios est issu, choisir une classe dans Baldur's Gate 3 ne se limite pas aux combats. Cela régit également le type de personnage qu'on souhaite incarner, ses valeurs et ses attributs principaux essentiels pour évoluer dans Faêrun. Cela s'affine encore avec une myriade de sous-classes disposant chacune de mécaniques uniques et plus intéressantes les unes que les autres.

Parmi les exemples les plus parlants en la matière, les paladins doivent respecter certains préceptes pour conserver les capacités de leur sous-classe, et chaque sous-classe possède ses propres règles. Dans Baldur's Gate 3, quatre sous-classes sont disponibles, et toute décision prise en jeu qui contrevient à l'esprit du serment entraîne la perte de vos pouvoirs. Un nouveau serment créé par un fan vient encore renforcer cette dynamique propre aux paladins pour la rendre plus intéressante.

Le Serment de Pénitence – Sous-classe de paladin, créé par Nevaty et téléchargeable sur Nexus Mods (donc exclusivement sur PC, et à condition de disposer d'un compte sur le site), adapte la sous-classe maison du même nom pour Donjons et Dragons, afin qu'elle soit compatible avec Baldur's Gate 3. Outre son propre serment à respecter, elle propose une liste complète de capacités à débloquer en gagnant des niveaux, comme pour toute autre sous-classe. Sauf que, comme son nom l'indique, le serment de pénitence consiste à reconnaître ses propres péchés et à réparer ses torts, et non à se dérober à ses actes.

Crédits : Nevaty sur Nexus Mods

Source : Nexus Mods