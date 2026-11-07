Grâce à une énorme création de fan disponible gratuitement, Baldur's Gate 3 rend à sa façon un bel hommage à un véritable monument du RPG massivement célèbre.

Alors que World of Warcraft Forever vient tout juste de sortir, les fans du célèbre MMO de Blizzard et de Baldur's Gate 3 ont droit à un mélange des genres assez particulier grâce à la belle initiative d'un fan. Forsaken, la campagne personnalisée qui transpose la zone de départ des Réprouvés dans le RPG de Larian Studios, vient de lancer son premier acte complet. Et le contenu promis a de quoi occuper un bon moment.

Baldur's Gate 3 et World of Warcraft se rencontrent grâce à un mod

On vous en parlait déjà en février 2025 : le moddeur SquallyDaBeanz avait alors dévoilé une première ébauche de son projet, bouclable en à peine une heure et demie. Depuis, le chantier a pris une tout autre dimension. Grâce au support officiel des mods arrivé avec le patch 7 de Baldur's Gate 3, la communauté multiplie les campagnes personnalisées dignes de véritables extensions, et Forsaken compte clairement parmi les plus ambitieuses.

Disponible gratuitement sur Nexus Mods, Forsaken est une campagne entièrement indépendante de l'histoire de Baldur's Gate 3. Elle s'inspire directement des Clairières de Tirisfal, la zone de départ des Morts-vivants dans la version Classic ou Vanilla de World of Warcraft. Autrement dit, pas de Flagelleur Mental ni de Porte de Baldur à l'horizon.

Le joueur incarne dans ce mod spécialement adapté à Baldur's Gate 3 un Réprouvé fraîchement réveillé, enfin libéré de l'emprise du Roi-liche. Aux côtés d'autres morts-vivants affranchis, il doit trouver sa place dans ce nouveau monde et participer à la reconquête du royaume de Lordaeron. Au programme : chasse aux bêtes sauvages, exploration de ruines oubliées, rituels maléfiques à interrompre et fanatiques à éliminer. L'aventure couvre les niveaux 1 à 5, avec plus de 60 PNJ et marchands, plus de 30 combats et une vaste zone de jeu à parcourir.

Comment jouer à la campagne personnalisée Forsaken sur le RPG de Larian ?

L'installation est simple : une fois la campagne personnalisée Forsaken sur Baldur's Gate 3 téléchargée depuis sa page dédiée sur Nexus Mods et activée, il suffit de lancer une nouvelle partie pour démarrer la campagne. Mauvaise nouvelle en revanche pour les joueurs PS5 et Xbox Series : un portage console n'est techniquement pas envisageable, et Forsaken reste donc pour l'instant exclusif au PC.

À noter par ailleurs qu'il ne s'agit-là que de l'acte 1 de cette campagne personnalisée Baldur's Gate 3 en hommage à World of Warcraft. Pour l'heure, le moddeur n'a pas encore de date de sortie pour l'acte 2. SquallyDaBeanz prévoit néanmoins d'enrichir son projet avec davantage de dialogues de classe, d'occasions de roleplay, d'objets, d'animations pour les PNJ, de livres de lore et, bien sûr, de nouvelles quêtes.

Sources : Nexus Mods ; SquallyDaBeanz sur YouTube