Baldur's Gate 3 ne devrait malheureusement plus recevoir de nouveau contenu officiel de la part de Larian Studios après l'énorme patch 8, pour l'heure uniquement disponible dans une version stress test. Qu'à cela ne tienne, la communauté compense déjà ce manque en créant leurs propres campagnes grâce au plein support des mods introduits par le patch 7. L'une d'entre elles s'offre d'ailleurs une première version jouable gratuitement, et le travail abattu est assez impressionnant pour représenter un DLC officieux.

Coup de théâtre pour Baldur's Gate 3 avec cet équivalent d'un DLC officieux

Disponible depuis septembre dernier, le plein support des mods sur Baldur's Gate 3 a permis à la communauté de pleinement exprimer leur créativité. Entre nouvelles apparences, changements de gameplay, voire nouveaux modes de jeu, le GOTY 2023 est bien en passe de devenir un jeu autant soutenu par les moddeurs qu'un certain Skyrim. Le plus impressionnant sur ce terrain reste toutefois les campagnes personnalisées, qui offrent sur le papier un nouveau jeu dans le jeu. Nous vous avions d'ailleurs déjà évoqué à ce titre le mod « Path to Menzoberranzan », qui s'annonce très prometteur.

Voici une autre campagne personnalisée sur Baldur's Gate 3 qui pourrait valoir le détour. Cerise sur le gâteau, celle-ci dispose déjà d'une première version jouable. Entre ainsi en scène « The Grand Theater - Sell your Lute to the Devil » par Moezilla. Le moddeur décrit sa création comme suit : « Caché des yeux baladeurs de la ville se tient un imposant mais étrangement attirant bâtiment : le Grand Théâtre. Les lumières et le séduisant son des musiques attire les voyageurs de tous horizons, promettant une expérience de divertissement à nulle autre pareille. Mais derrière cette belle façade de performances extravagantes et illusions ensorcelantes se cache une histoire bien plus sombre et sinistre ».

Voilà qui suscite clairement la curiosité. Si cet équivalent d'un DLC pour Baldur's Gate 3 vous tente, vous pouvez alors le télécharger dès maintenant via Nexus Mods (exclusivement sur PC, donc). Autrement, vous pouvez voir ce que cette première version jouable donne via la vidéo ci-dessous.

Sources : Nexus Mods ; Veteran Joystick sur YouTube