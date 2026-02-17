Larian a beau avoir annoncé son nouveau jeu, il garde un œil sur Baldur's Gate 3. De cette façon, il délivre une nouvelle mise à jour qui va sauver la vie à bien des joueuses et des joueurs.

L'aura de Baldur's Gate 3 n'est pas près de s'éteindre. Élu jeu de l'année aux Game Awards 2023, le titre fait souffler un vent de renouveau sur la scène du RPG, invitant même les néophytes à s'intéresser aux titres les plus denses en la matière. Plus encore, la suite de l'histoire va prendre vie dans une série télévisée dirigée par Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us). Pour autant, Larian Studios ne se repose pas sur ses lauriers. Au contraire, il assure toujours le support de son titre phénomène et propose une nouvelle mise à jour salvatrice.

Vos sauvegardes enfin sauvées dans Baldur's Gate 3

Bien que Larian ait présenté sa nouvelle production, Divinity, lors des derniers Game Awards, le studio ne lâche pas Baldur's Gate 3. Avec un titre aussi complet et complexe, les bugs ne sont pas rares. D'autant plus qu'il n'a cessé de recevoir du nouveau contenu gratuit au fil des années depuis le lancement de son early access. Dès lors, il faut y aller pour trouver les lignes de code parasites et autres coquetteries qui viendraient entacher l'expérience.

Malheureusement, bien des joueuses et des joueurs de Baldur's Gate 3 ont fait face à un souci des plus frustrants. Imaginez-vous jouer pendant des heures, faire progresser votre troupe suffisamment longtemps pour arriver au bord de l'acte 3 du scénario et... plus rien. En effet, un problème technique pouvait provoquer une corruption de la sauvegarde. Cela empêchait tout simplement de la charger ou de passer du deuxième au troisième acte. Larian ne pouvait pas laisser cela gâcher le plaisir des fans sans réagir.

Le studio s'est donc penché sur la question. Hier, la community manager de Larian a enfin pu informer la communauté de la bonne nouvelle : ça y est, une mise à jour surprise est disponible gratuitement. Le jeu passe ainsi à la version 4.1.1.7143914 sur PS5 et Xbox Series X|S, et à la 4.1.1.7151330 sur PC, Mac et Steam Deck. Ce faisant, les problèmes de sauvegarde corrompue devraient à présent rentrer dans l'ordre. De même, vous devriez rencontrer moins de plantage désormais. Alors n'ayez pas peur de relancer votre partie de Baldur's Gate 3.