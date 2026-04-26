Une campagne digne d'un DLC officiel de Baldur's Gate 3 actuellement en développement propose aux fans de participer à sa création et ainsi le marquer de leur empreinte.

Cela fait un moment que Larian Studios a laissé Baldur's Gate 3 entre les mains de la communauté pour travailler sur Divinity. Mais celle-ci semble très bien s'en occuper, en témoigne de nombreux projets ambitieux qui n'ont pas à rougir d'une extension officielle. Il s'agit toutefois d'initiatives bénévoles sur le temps libre de leurs créateurs, ce qui implique donc un processus de gestation relativement lent. L'une des campagnes de fans les plus prometteuses appelle justement à d'autres fans de participer à l'aventure, sans qu'il y ait besoin de connaissances particulières.

Une voie communautaire vers une campagne custom prometteuse sur Baldur's Gate 3

Visant à recréer de certains éléments les plus iconiques de Baldur's Gate 2 dans Baldur's Gate 3, Path To Menzoberranzan prévoit de sortir une démo jouable plus tard dans l'année. Ce projet très ambitieux comprendra une histoire et des compagnons et PNJ entièrement doublés. Malgré un développement entièrement bénévole, il avance si vite que l'équipe a même lancé un appel à candidatures pour recruter davantage de personnes. Si vous ne pouvez pas y consacrer vos compétences ou votre temps, l'équipe vous propose de participer à l'aventure d'une autre manière plus ludique, et avoir la chance de figurer directement dans cette campagne personnalisée de Baldur's Gate 3.

Pour cela, l'équipe propose ainsi aux fans désireux de participer de concevoir un PNJ qui pourrait apparaître dans la version finale de la campagne. Les développeurs offrent plus précisément à trois participants chanceux l'opportunité de contribuer au projet. « Maintenant que la conception des niveaux de notre tutoriel pour cette campagne personnalisée de Baldur's Gate 3 est finalisée, nous passons à la conception des environnements. Nous créons des éléments personnalisés, plaçons des objets, peaufinons nos scènes, et bien plus encore. Et pour couronner le tout, dans l'esprit des traditions de Waukeentide, nous allons distribuer les 3 emplacements de PNJ personnalisés restants ! », peut-on lire sur le Discord officiel du projet.

Pour participer au concours, il vous suffit de rejoindre le serveur Discord officiel de la campagne personnalisée de Baldur's Gate 3 « Path to Menzoberranzan », d'en accepter les conditions, et de renseigner vos informations. Les trois gagnants auront ainsi l'opportunité de concevoir et de nommer un PNJ.

Source : Discord