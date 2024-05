C'est LE jeu de l'année 2023. Baldur's Gate 3 a passionné le monde du jeu vidéo l'an dernier. Avec un scénario-fleuve s'inscrivant dans l'univers de Donjon & Dragons, il regorge de surprises au point qu'une partie ne sera jamais suffisante pour en percer tous les secrets. Malgré l'ampleur du jeu et l'investissement qu'il demande, il ne semble pas avoir rebuté les joueurs et joueuses, sa communauté de fans ayant tout bonnement explosé !

Toutefois, tout le monde n'a pas encore mis la main sur le titre, notamment pour une bonne raison. BG3 est non seulement sorti à plusieurs mois d'intervalles sur différentes plateformes, mais il est surtout resté exclusivement dématérialisé pendant longtemps. Suite à l'engouement autour du jeu, une édition physique est bien disponible. Cependant, une mauvaise surprise attend certains...

Le mauvais sort s'abat sur Baldur's Gate 3

Bien que de plus en plus de jeux de premier plan vont en se réservant pour le format numérique, à l'instar d'Alan Wake 2, certains temporisent plutôt leur version boîte. On peut notamment à Tomb Raider I-III Remastered, qui a finalement annoncé une édition physique après des mois de doute. Ce fut le cas également pour Baldur's Gate 3, qui a mis du temps avant de se proposer physiquement en édition deluxe directement sur son site officiel.

Malheureusement, Larian a de mauvaises nouvelles pour certains acheteurs de cette édition physique. Dans un post sur X.com, l'équipe a rapporté des problèmes de production et de manufacture pour la version PS5. Alors que les colis arrivent dans certains pays, y compris, la France, les ressortissants nord-américains vont devoir patienter... Si tout se passe bien, ils devraient être finalement livrés d'ici « 14 jours environ ».

L'édition deluxe étant envoyée par vagues, ce problème pourrait se reproduire à l'avenir. Or, rien ne dit que cela ne touchera pas les acheteurs français concernés par les prochaines livraisons. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'un report est annoncé. Dans ces conditions, Larian ne peut que s'« excuser profondément ». Le fait d'ouvrir son colis et de découvrir son contenu est une expérience « nostalgique » que le studio souhaite préserver. C'est pourquoi il assure qu'un meilleur suivi de la production se mettra en place à l'avenir.