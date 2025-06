Si vous avez adoré Baldur's Gate 3 et que vous attendez Mass Effect 4, ce nouveau RPG très prometteur pourrait définitivement vous combler sur les deux plans.

Après Exodus, voici qu'un autre RPG spatial vient tirer sur la corde sensible des amateurs de l'inoubliable trilogie Mass Effect, en attendant avec une certaine prudence le prochain opus de BioWare. Celui qui nous intéresse ici est toutefois doublement plus intrigant, car revendique aussi une affiliation avec le chef d'œuvre absolu de Larian Studios qu'est Baldur's Gate 3. Un programme très ambitieux, en somme.

Un nouveau RPG qui a un amour expansif envers Baldur's Gate 3 et Mass Effect

Présenté en tant que l'une des plus grosses WORLD PREMIERES du Future Games Show dans le cadre du Summer Game Fest 2025, Owlcat Games (Pathfinder Kingmaker, Warhammer 40,000 Rogue Trader) nous y annonçait un tout nouveau et très ambitieux projet : The Expanse Osiris Reborn. Soit une nouvelle adaptation vidéoludique de la série acclamée, qui allait prendre la forme d'un RPG à la troisième personne. Soit très loin des habitudes du studio, spécialisé dans les C-RPG en vue isométrique à la Baldur's Gate 3.

La bande-annonce a cependant fait forte impression. En plus de visiblement très bien coller avec l'univers de la série, Osiris Reborn le fait avec une direction artistique sublime sur l'Unreal Engine 5, et un gameplay à première vue spectaculaire. Dans le cadre d'une interview auprès de CNet, Owlcat Games a confié que le titre était naturellement influencé par Mass Effect, mais également par Baldur's Gate 3. Ce notamment s'agissant d'une narration poussée, et un développement de l'histoire dicté par nos choix, aux côtés de personnages attachants avec qui nous pourrons nouer des liens.

Après le jeu The Expanse de Telltale, la perspective de revoir une adaptation vidéoludique de la série est déjà excitante en soi. Mais si Owlcat Games a effectivement réussi à imprégner son œuvre d'influences prestigieuses comme Baldur's Gate 3 ou Mass Effect, voilà des prémices particulièrement prometteurs. Malheureusement, il faudra faire preuve de patience, The Expanse Osiris Reborn ne disposant pas encore de date de sortie, sur PC, PS5 et Xbox Series.

Source : CNet