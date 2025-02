Cette nouvelle mise à jour de Baldur's Gate 3 s'adresse en effet à la version stress test du fameux patch 8. En attendant qu'il soit officiellement déployé, celui-ci n'est pour l'heure accessible que par les joueurs souhaitant s'inscrire à sa version de test. Si la perspective d'essayer les 12 nouvelles sous-classes, le mode Photo ou encore le cross-play introduits par cet énorme patch, vous pouvez d'ailleurs vous inscrire via ce lien. Autrement, cette mise à jour ne changera rien à la version officielle du jeu. Voyons cependant ce qu'elle apporte.

Une mise à jour pour réduire le stress du patch 8 de Baldur's Gate 3

Si le plus gros du patch 8 de Baldur's Gate est déjà présent dans cette version stress test, des ajouts d'une telle envergure entraînent fatalement des bugs. C'est justement ce que cette nouvelle mise à jour entend corriger. Elle apporte en effet divers correctifs dans différents domaines comme le gameplay, le mode Photo, le Cross-Play, les nouvelles sous-classes ou encore l'interface utilisateur. Vous trouvez tous les détails de ces correctifs via l'article de blog dédié sur le site officiel du jeu, cité en source ci-dessous.

Globalement, cette mise à jour de la version stress test du patch 8 de Baldur's Gate 3 devrait donc être plus stable, tant sur PC que sur consoles. Comme pour les précédents patchs d'une telle envergure pour son dernier chef d'œuvre, Larian Studios entend prendre tout le temps nécessaire pour s'assurer qu'il soit le plus abouti possible avant de le déployer officiellement.

Pour l'heure, nous n'avons donc pas encore de date de sortie précise pour l'arrivée officielle du patch 8 sur la version de base de Baldur's Gate 3. Il faudra hélas faire preuve d'encore un peu de patience avant de pouvoir en essayer tous les ajouts, a priori sans bugs majeurs. Outre les 12 nouvelles sous-classes, le mode Photo ou le Cross-Play, rappelons que ce patch a également été l'occasion d'enfin rendre possible dans Baldur's Gate 3 la coopération en écran scindé sur Xbox Series S, une fonctionnalité jusqu'alors abandonnée en raison des importants problèmes techniques posés par la plus modeste console de Microsoft.

Source : Site officiel de Baldur's Gate 3