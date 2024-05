Plus rien ne semble arrêter Larian Studios. Non content d’avoir tout raflé sur son passage avec Baldur’s Gate 3, l’entreprise voit les choses en grand pour son prochain chapitre.

Avec Divinity Original Sin 2, Larian Studios s’était taillé une jolie réputation, mais elle a pris une tout autre envergure avec la sortie de Baldur’s Gate 3. Le défi était risqué pour les développeurs belges, mais le pari a été remporté haut la main. Le jeu et le studio ont tout raflé sur leur passage, les prestigieux titres de GOTY, les récompenses, des ventes qui dépassent toutes les attentes… un beau D20 critique ! Pas question en revanche pour eux d’aller uniquement là où on les attend. Pas de Baldur’s Gate 4 chez eux, plus de Donjons & Dragons, mais deux autres jeux que l’on nous promet des plus ambitieux. Et pour concrétiser sa vision, Larian Studios va renforcer ses rangs.

Après le carton de Baldur's Gate 3, Larian grossit ses rangs

Larian tournera la page Baldur’s Gate 3, mais un autre chapitre s’ouvrira. Ce lundi 20 mai 2024, l’entreprise indépendante a annoncé l’ouverture d’un tout nouveau studio en Pologne, où le développement de jeux vidéo ne cesse de croître. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’ils attireront des talents locaux issus de CD Projekt Red, Techland, 11 Bit Studios ou Blooper Team (pour ne citer qu’eux) avec leur appel d’offre. Larian Warsaw devrait donc soutenir le studio principal basé en Belgique, comme ses camarades basés au Canada, Irlande, Royaume-Uni, Espagne et Malaisie, sur le développement des deux prochaines productions.

« Avec deux RPG très ambitieux qui commencent maintenant leur développement, quoi de mieux pour réaliser notre vision que d'agrandir l’équipe et d’ouvrir un septième studio au cœur de la scène vidéoludique polonaise », a ainsi déclaré le développeur de Baldur’s Gate 3 sur ses réseaux sociaux. Peu de détails sont connus à ce jour sur ces futurs jeux, si ce n’est qu’ils seront basés sur ses propres licences originales. « Nous ne ferons pas Baldur's Gate 4, que tout le monde attend de nous. Nous allons aller de l'avant, nous éloigner de D&D, et commencer à créer quelque chose de nouveau », avait précisé Swen Vinke, directeur de Larian, récemment qui excluait également un Divinity Original Sin 3.

Larian Warsaw rejoint la grande famille ©Larian

Baldur’s Gate 3 n’est cependant pas totalement laissé à l’abandon. Une partie des effectifs continue d’assurer le suivi de son blockbuster multiprimé. Une nouvelle mise à jour importante amenant des fins inédites sera déployée prochainement, quand un mode photo et des solutions de modding multiplateformes sont toujours à l’ordre du jour. Il ne faudra en revanche pas s’attendre à un DLC, Larian ayant été très formel sur le sujet.